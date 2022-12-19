民進黨台北市立委補選候選人吳怡農拋出松機遷建、建立國土防衛隊等政見，退輔會主委馮世寬今表示，松機是作戰時空軍的備戰場，怎麼可以取消？對於吳主張的國土防衛隊，馮世寬則說，「那我請問，那要國軍幹什麼？」另外，他也認為現行4個月的軍事訓練役太短、延長合情合理。

馮世寬今日出席立法院外交國防委員會續審「112年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」，會前被問及吳怡農提出松機遷建，會否影響空軍戰力？馮世寬表示，這不是吳怡農第一個提出的，松機是作戰時空軍的備戰場，有多少次天氣不好、油量不夠，是降落在松機，怎麼可以把一個空軍作戰基地、備用基地取消。馮世寬強調，「我只對這個事情問我，我這樣答覆」。

媒體再問，怎麼看吳怡農建議建立國土防衛隊？馮世寬說，「我因為沒有看新聞，我也不知道誰講的。我特別聲明，你要問我這個問題，我答覆的時候跟人跟政治都沒有關係。」接著，馮世寬表示，「那我請問，那要國軍幹什麼？」要政治後備部隊幹什麼？要義警義消幹什麼？要警察幹什麼？

媒體追問，您覺得民間人士不太需要跟政府相關的？馮世寬回應，這時候大家要團結，要以政府、國防部決定為主旨，個人不要做以偏概全的事情。

至於受外界矚目的兵役延長問題，馮世寬則認為，4個月的軍事訓練役真的太短，延長一定要經過國防部依據戰況、國際情勢來做研究，這也需要大家尊重而不是批評。

馮世寬說，把4個月軍事訓練役延長合情合理，以當戰鬥人員來說4個月是不夠的，目前靜待國防部研究，「我們急或批評都不會影響到國防部的決心」。