本周寒流持續來襲，蓋上厚重被子可以讓人禦寒保暖，研究也顯示，還可讓人睡得更好，根據國外研究，蓋上厚毯子可以降低63%的焦慮感，另有研究指出，使用厚毯子可以改善睡眠、減少失眠，分析應是厚毯子讓人產生宛如被「擁抱」的感覺，讓人可以安心入睡。

胸腔暨重症科醫師黃軒在其臉書專頁分享多則國外研究，美國University of Massachusetts研究人員2008年研究發現，厚毯子可以降低63%的焦慮，蓋厚毯子者有78%者心情較為穩定。

瑞典卡羅林斯卡（Karolinska）醫科大學醫院今年10月發表的研究發現，精神障礙者若蓋了厚毯子，可以改善其睡眠品質、減少其失眠傾向。研究團隊也招募了26名20多歲的男性和女性，他們沒有睡眠障礙或有厚毯子使用過的經驗。所謂輕毯子是相當於2.4%體重的毯子；厚毯子是相當於12.4%體重的毯子。

研究人員在受試者22:00至23:00就寢時間，每20分鐘採集他們的唾液，並測量褪黑激素濃度，結果發現，相較於使用輕毯子者，「使用厚毯子的人，其褪黑激素濃度平均增加約32%」，而褪黑激素能幫助人入睡。研究人員認為，厚毯子可以讓人產生如同被「擁抱」的感覺，讓人躺下時，產生了安定感受，可使其安心入睡。

但黃軒也提醒，厚毯子不是愈厚愈好，科學家厚毯子的定義，大部分訂在人的體重的10%左右；此外，老人、小孩、慢性病的人蓋厚毯子前，先詢問醫師是否適合使用厚毯子，尤其心肺功能障礙的人更要注意。