【全程字幕】缺席交接給蔣市府穿小鞋？ 北市副市長彭振聲喊冤吐「真相」 @ChinaTimes ​

準台北市長蔣萬安即將就任，副手李四川日前率團赴台北市政府交接，現任副市長彭振聲卻缺席未到，引起議論。彭振聲今天上午出席第二場交接時受訪解釋，當天自己要搬家，且有老母親要安置，回高雄處理家事，且只安排都發局，而都發局長黃一平將調任工務局長，由他來做簡報，並沒有外面講的穿小鞋，只要蔣萬安團隊要求就會安排會議。

對於上次請假缺席交接，彭振聲表示，因為自己本來要搬家，柯市府上台以後，首長要搬離宿舍本來有緩衝3個月，現在卻要24日以前搬離，自己都沒有時間請假，還有快10天的假沒有請；第二是家有一個94歲、中風38年的老母親，要安置她。

彭振聲解釋，移交的事情一般來講都沒有政務官下來移交，市長指定他，那他就接受，自己跟過十個市長，包括高雄市前市長王玉雲、陳菊到柯文哲，每一個都是事務官移交，他當時就講說應該秘書長或副秘書長來移交會比較好，但因柯文哲指定他，他就對蔣萬安交接小組窗口林奕華，做林奕華的窗口，林奕華要的題目、柯想要移交的，雙方做充分地溝通，這是沒有問題的，他看過簡報後，也提出要修正的地方。

彭振聲指出，當天沒辦法出席，自己要回高雄一趟，要處理一些家裡的事情，為什麼那天自己可以不來，是因為那天是都發局的業務，那都發局長黃一平調工務局長，何必有什麼交接？就把要上台的都發局長王玉芬、黃一平、李四川，如果再了不起再加蔣萬安，4個人會談半小時，就把都發局全部交接了，這有什麼問題。

彭振聲認為，因為一個局長還留任，自己有跟林奕華講說真的有事，那天只排一個單位就都發局，也沒有像外界講的，因為這樣台北市民權利就受損；第二個，他本來就可以休假，自己是在營休假，也沒有說不來參加第二場的交接；第三個，其實大家都是很熟的老朋友，以前自己在高雄當處長的時候，李四川是衛工處長，那時候就認識，蔣市府副秘書長張溫德當國家住都中心執行長的時候也認識，每天都在LINE來LINE去。

他強調，當天只有都發局，都發局長黃一平現在調工務局長，所有業務是他提出來的，要移交的也是他，由他來作簡報，比起我們來行禮如儀會好一點，並沒有外面講的穿小鞋、氣度不夠啦、影響台北市民的權益，到目前有嗎？交接很順暢。

柯文哲是否有指定彭振聲出席交接？彭振聲連忙喊「沒有沒有」，柯市長叫他統合，其實柯很清楚，最好局對局、處對處最清楚，行禮如儀做簡報，等於是聽一個報告有什麼意義，自己要安排，如果蔣辦認為哪個局有問題，會安排局長對局長，新任局長跟原有局長去對接、新任處長跟原有處長去對接，這是最有效的，這樣才能無縫接軌。

他強調，不是說開一個會做一個簡報業務就移交，各位，這樣行嗎？自己是負責安排這個沒有錯，只要對方要求他就安排，但是第一天就是都發局，就那麼簡單的事情，並沒有說故意穿小鞋或不辦啦。

至於會覺得委屈嗎？彭振聲指出，他在台北市政府8年也不看報紙新聞，只是昨天從高雄提早回來時看到說他給國民黨穿小鞋，「我們人不要因為錯誤的政策來使自己生氣，我今天接受大家訪問，我還很平靜啊！」不是事實部分，不用多加解釋，看外面要怎麼推測就怎麼推測，但是實質很重要，交接是不是很重要、是不是無縫接軌，這才是政治人物應該考量的。