韓國職棒「起亞虎」啦啦隊員李多惠，甜美外型火辣身材加上精湛舞技，讓他從南韓紅到台灣，更被封為「最正啦啦隊」，但她爆紅之後卻驚傳離職消息，讓粉絲感到相當錯愕，原因曝光令人超傻眼。

根據韓國媒體報導，李多惠疑似因爆紅遭到內部成員在IG上攻擊，更被人直指搶走場上球員的風采，連她在社群中上傳班表以及在場上與粉絲的互動，都被人認為她把自己當名人，飽受批評的她最終發出道歉聲明，表示自己沒有想過會爆紅，也沒有受到任何特殊待遇，對於公布班表原因是為了給遠道而來的粉絲小禮物，最後她宣布離職，讓粉絲相當錯愕。

然而，她在球場上熱舞的影片被粉絲剪成合輯，她也開心地上傳到IG上與大家分享，片中各種風格造型的她一舉一動都相當有魅力，其中幾個片段更像鏡頭眨眼，模樣相當可愛動人，讓許多粉絲大嘆可惜。

李多惠離職的消息傳到台灣後，讓許多網友們紛紛敲碗希望她可以來台發展「看來明年，她不會留在起亞虎啦，台灣球團看能不能把她挖過來」、「她真的很會跳，超級會跳」、「她來台灣跳大概比魔獸來台灣打球還興奮」、「來中職能幫球隊吸粉又不算外援，賺」。