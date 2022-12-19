美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，預計PC市場持續疲軟，瑞昱恐在明年上半年帶來更多的盈利下滑，故將瑞昱目標價從295元下調至288元，重申中立評等。

美系外資表示，第四季終端需求惡化，尤其是來自網絡和PC的需求，目前PC需求前景依然不溫不火，預計全球PC在2022年出貨將下滑2成，其中，大陸市場下滑17%，且預計2023年將持續下滑7%。

美系外資表示，庫存消化對瑞昱利潤率的負面影響可能會持續到明年上半年，將對毛利率帶來最大不確定因素，加上高晶圓成本導致價格侵蝕，故隨著進入2023年，將看到瑞昱面對更大的毛利率壓力，故在看到需求復甦的明確跡象之前保持觀望，但看好隨著WiFi/乙太網/交換機的潛在市場規模持續擴展，且技術遷移升級趨勢下，相信瑞昱長期增長態勢不變。

美系外資強調，瑞昱PC占比營收達30~35%，在市場持續弱勢下，預計恐在明年上半年帶來更多的盈利下滑，在看到需求復甦的明確跡象之前，維持對瑞昱的謹慎態度，故將瑞昱目標價從295元下調至288元，重申中立評等，另外，預計瑞昱在2023年下半年到2024年上半年每股收益有4.6%的下修空間。