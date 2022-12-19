瑞士央行(SNB)行長Thomas Jordan在周末的一次媒體採訪中表示，瑞士信貸(Credit Suisse)需要成功地執行改革，以結束一系列的負面事件。

「顯然的，這種銀行重組、調整商業模式並非能在一夜之間就能完成」，行長在接受瑞士廣播公司SRF採訪時表示：「對瑞信管理階層和員工來說，這需要時間，這是一個巨大的挑戰」。

Jordan重申，此次的成功增資，是該行進行改革的一個里程碑，降低了風險，並對瑞士金融業起了積極作用。

瑞信在今年十月宣布了增資計畫，並削減人力，和更加專注於該行主力的財富管理業務，同時在一連串虧損和失敗的風險管理之後，削減波動性較大的投資銀行業務。

瑞信在12月表示，在完成40億瑞士法朗(約43億美元)籌資之後，該行情況正在好轉。

在其它議題上，行長淡化了央行在明年對聯邦和地方政府派息的可能性。 由於升息、瑞郎的走強，削減了國外投資的價值，瑞士央行在今年前九個月損失了1422億瑞朗。行長說，如果有派息的話，那就是奇蹟出現，第四季的發展，指出這種可能性不大。