香港娛樂大亨向華強，過去曾在賭神系列電影中飾演「龍五」，冷酷帥氣形象深植人心，也讓他因此在香港演藝圈中奠定重要地位。而16日歡慶74歲生日的他，與妻子陳嵐（向太）於杭州舉辦豪華慶生宴，現場眾星雲集，但卻被網友發現，日前陷入「疑似外遇風波」的兒子向佐與郭碧婷夫妻檔卻沒有出席，引起外界猜測。

向華強在本月16日迎接自己的74歲大壽，而在演藝圈中人緣極廣的他，不忘與妻子向太找來親友於杭州舉辦生日宴，網路上陸續公開當晚的照片。在大陸知名設計師沈墨於社群平台曬出的照片中，只見現場布置得相當典雅浪漫，以燭光晚餐的方式進行，當晚主角向華強與向太則開心的在台上獻唱高歌，並一同吹生日蛋糕的蛋糕，與眾親友們同樂。不過，眼尖的網友發現，現場除了夫妻倆之外，還發現與向太同桌站著鼓掌的眼鏡男，疑似是先前在香港鬧出毆打計程車司機事件，曾入獄半年的小兒子向祐，但周圍卻不見向佐與郭碧婷夫妻倆的身影，引起外界無限猜測。

事實上，向佐日前被大陸狗仔爆出疑似婚內出軌後便開始神影，而當時人在台灣生下兒子「龍眼」並坐月子的郭碧婷，則始終低調不願說明；在「龍眼」的百日宴上也只看到向華強夫妻倆的身影，讓不少人擔心兩人的婚姻是否真的亮起紅燈。