澎湃新聞報導，近日，大陸多家醫院相繼報告「減員嚴重」，除了倡議行政人員奔赴臨床一線，有醫院號召醫護中的無症狀感染者和輕症要堅持工作，讓症狀較重的職工立即休息和治療，症狀消失後立即值勤，還有醫院安排無症狀感染者到陽性病區上班。

報導指出，一方是醫護人員因感染減員，一方是患者激增，大陸全國醫療系統正遭遇嚴峻挑戰。多家醫院還指出，最為嚴峻的時刻或許還未到來。

吉林大學第一醫院16日發文稱，隨著疫情的快速發展，醫院短期內面臨著巨大壓力。感染人數持續增加，各個科室減員嚴重，尤其是急診和發熱門診，連日來始終處於高負荷運轉狀態，多位醫護人員「輕傷不下火線」，奮力堅守。但是，必須清醒地認識到，真正的就診高峰還沒有到來。

河北衡水市第四人民醫院16日表示，未來1至2個月乃至更長一段時間，將會是國內醫療機構和醫護人員的「艱難時刻」。特別是「防疫二十條」和「防疫新十條」實施以來，防控形勢任務出現了一些新變化、新情況，患者大量湧入醫院，醫護人員感染人數增加，值勤醫護人員不斷自然減員。與此同時，醫院還得做好陽性病區建設、重症救治提升、發熱門診擴容等棘手工作，以及日常醫療救助工作，還得需要大量醫護人員值勤保障。由此形成的矛盾和問題趨顯突出。

湖北公安縣人民醫院16日發出慰問信提到，在發熱門診，醫護人員頂著極大的感染風險，承受著巨大的診療壓力；在檢驗科，因為減員嚴重，工作人員不得不「連軸轉」以保證檢測結果的精準和及時；在臨床科室，醫護人員加班工作以消弭減員對患者救治造成的影響；保障線上，工作人員想方設法籌措藥品、物資。

位於北京市朝陽區的應急總醫院18日發文介紹，由於密接、隔離等情況，急診科一度減員10人，同時隨著周邊醫院相繼停診，患者是平日的幾倍多。護理人員不僅在疫情防控上壓力巨大，而且工作量劇增，給生理和心理都帶來了很大的考驗。每天連續工作十幾個小時是常態。

與此同時，多家醫院已發出倡議書，號召醫護「輕傷不下火線」。湖南宜章縣人民醫院16日發出倡議表示，全院幹部職工要團結互助，行政職能部門的醫護人員要勇於奔赴臨床一線支援。堅守醫護陣地，輕傷不下火線，無症狀感染者和輕症要堅持工作，讓症狀較重的職工立即休息和治療，症狀消失後立即值勤。

湖北麻城市婦幼保健院17日發布公開信稱，恰逢冬季流感高發、Omicron傳播快速隱匿二者疊加。隨著陽性病人增多，醫務人員相繼感染，醫務工作面臨更大挑戰！目前居家監測醫務人員相對增多，監測時間相對較長，以後每天還會有醫務人員陽性的可能。醫務人員的緊缺導致全院醫療業務正常運轉困難。

公開信還提到，元旦、春節臨近，為積極應對陽性感染高峰期，保證醫院醫療工作正常運轉，在此，院方倡議醫院醫務人員「輕傷不下火線」：陽性無症狀感染者到陽性病區上班，有發熱症狀的原則上休息3天，建議最長不超過5天。不建議症狀嚴重的人員帶病值勤。

重慶市潼南區人民醫院《倡議書》稱，作為醫務工作者，我們也許會頭痛發熱，也許會四肢酸痛，但不能倒下，不敢倒下，更不能群體性倒下。越是困難時刻，越要堅定信心，迎難而上。我們號召全體潼醫人身先士卒、挺身而出，輕傷不下火線，帶頭在症狀好轉後及時值勤。