替新生兒取名是一門學問，大陸一名修先生的妻子剛產下一對雙胞胎，他替兒子取名為「殿仕」和「壽吉」，到戶政事務所報戶口回家後，妻子看到戶口名簿當場氣炸，要先生自己念一次兒子的名字，說完就氣得收拾行李回娘家，原來是兒子的名字「修殿仕」和「修壽吉」的諧音聽起來像修電視及修手機，讓他趕緊再替兒子改名。

綜合陸媒報導，修先生的妻子最近為他生下一對雙胞胎，讓他沉浸在當爸的喜悅中，但他也煩惱兩個兒子該如何取名，他和妻子討論後，決意由他親自為兒子命名、報戶口，他左思右想後，決定以「殿仕」和「壽吉」作為兒子的名字。

修先生在戶政事務所替兒子報戶口，員工要修先生再次確認、覆述一次，沒問題就替他申報。修先生開心地將戶口名簿帶回家給妻子看，沒想到妻子看到名字氣炸，「修殿仕（修電視）和修壽吉（修手機）？你自己念一次」，妻子說完氣得收拾行李回娘家。

修先生反覆唸多次才發現問題， 立刻再替兒子想新的名字，令他忍不住說，「寓意很吉祥，卻有諧音上的誤會」。