2022九合一選舉後，法務部行政執行署高雄分署清查高雄地區候選人名冊，發現高雄113名候選人還有稅費及罰鍰等費用未繳清，議員就佔13人。高雄分暑選後立刻向高雄市選舉委員會或各區公所核發扣押命令，扣押選舉保證金及補貼款，截至目前為止已扣得140萬元。

高雄分署表示，今年公職人員九合一選舉後清查候選人名冊，發現高雄地區共有113名候選人尚有稅費及罰鍰等相關公法上金錢給付義務未履行、經主管機關移送執行。其中議員候選人計13人、里長候選人計90人、原住民區長及代表候選人計10人。

高雄分署逐案檢視此113名候選人的案件進行情形，並自11月29日起陸續向高雄市選舉委員會或各區公所核發扣押命令，扣押他們的選舉保證金及補貼款。除部分候選人因得票不足、不予發還保證金或未達補貼競選費用門檻而無款可扣外，統計至目前為止已執行到140萬9977元保證金及補貼款，扣押款項均將解繳至相關主管機關，用來清償所欠的稅費罰鍰。

高雄分暑強調，政府依法核課稅捐、費用或罰鍰的目的，都有其所欲維護的公共利益，如用之於公共建設、健全勞健保制度或維護社會秩序、公共安全。分署依法調查義務人的財產狀況並發動強制執行程序，民眾如有款項未繳納者，可主動向承辦書記官聯繫，提出清償方案，以免將來強制執行衍生困擾。