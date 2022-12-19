大陸放寬防疫規定後，預拌混凝土領導廠商永固-KY(5546)已全面恢復生產，在客戶工程進度加緊下，將會採取三班制加班生產以因應，12月營運表現可望回復到傳統農曆年前旺季水準。

永固指出，中國大陸房市2023年可望有機會反彈，將會帶動混凝土需求將增加，永固-KY今年取得的東兆廠，量產時程將落在明年第一季，可望為爭取房市反彈契機增添助力，在明年增加東兆廠混凝土產能後，永固-KY在重慶主城區的市佔率可望拉升到突破10％，經濟規模有助形成有利局面。

中國大陸當局在11月陸續出臺的金融16條與建商股權融資措施，其中的金融16條措施，涵蓋保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等等，期透過擴大金融管道，並允許多種貸款展期，來搶救目前陷入困境的中國大陸房地產市場。永固-KY於今年下半年已取得多項由重慶政府出面作擔保的保交樓混凝土合約訂單。

永固-KY指出，近期主要的混凝土出貨客戶為政府、國企與央企，施作工程則以機場、軌道與橋樑等重大交通建設為主，在中國採取基建優先、政策掛帥下，應可確保混土出貨順暢，且收款進度亦良好，公司今年前3季含大橋、軌道交通與其他公共建設暨廠房等合計比重已來到約5成，依目前在手合約與客戶實際工程進度來看，全年可望超過5成。