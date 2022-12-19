櫃買中心創櫃板再添生力軍，田榮公司（7634）將於12月26日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別為生技醫療業。

由推薦單位臺北市政府產業發展局出具創新創意意見書，田榮公司自創「浦田竹鹽」品牌，選用臺灣特有高山桂竹結合天然海鹽，生產竹鹽相關產品，該公司投入「竹炭、竹鹽」無煙製程研發，結合地方產品及市場需求，注重環境保護並協助臺灣竹業永續發展。

田榮公司將自12月19日起揭示其籌資資訊，12月26日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。