韓國財長邱慶鎬（Choo Kyung-ho）周一（19日）表示，該國經濟放緩的速度比原預期更快，估計將於明年上半觸底。
邱慶鎬在執政黨召開的會議表示：「受到全球經濟走下坡的影響，我們的經濟成長預料在明年趨緩，最艱困的時候會在上半年。」
韓國政府本周將公布明年經濟政策規劃，屆時總統尹錫悅將發表聲明。該國央行在11月底曾將明年國內生產毛額（GDP）成長率下修至1.7％。
韓國財長邱慶鎬（Choo Kyung-ho）周一（19日）表示，該國經濟放緩的速度比原預期更快，估計將於明年上半觸底。
邱慶鎬在執政黨召開的會議表示：「受到全球經濟走下坡的影響，我們的經濟成長預料在明年趨緩，最艱困的時候會在上半年。」
韓國政府本周將公布明年經濟政策規劃，屆時總統尹錫悅將發表聲明。該國央行在11月底曾將明年國內生產毛額（GDP）成長率下修至1.7％。
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