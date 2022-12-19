一名翁姓女子去年5月簽約租下月租4萬5千元的新北房屋，僅繳租2個月，便以該處為凶宅為由拒繳房租，當霸王住客8個月才搬走，讓馮姓房東氣得向翁女索賠未繳租金等45萬餘元。新北地院三重簡易庭審結，判翁女須全數賠償。

判決書指出，馮姓房東主張，翁女先前與她簽下新北一處房屋的租賃契約，月租4萬5千元，租期為2021年5月5日至2024年5月4日，並支付押金9萬元，但翁女僅正常繳租2個月，同年7月就拒絕給付租金，甚至單方面指控她未提前告知該處房屋為凶宅，

馮姓房東表示，他於同年8月、9月寄出存證信函催告，翁女仍不付租金，因9月寄出的存證信函中寫明，若翁女未於收受信函7日內繳付，將終止租約，因翁女置之不理，故租約已於同年10月4日合法終止，但翁女於2022年3月23日才交還房屋，他依法向翁女提告求償積欠租金、損害租金、房屋復原費用、水費、管理費及律師費等共計45萬餘元。

對此，翁女表示，原先承租房屋的時候，並不知情屋內曾有非自然死亡案件及猝死情況，倘若房東先告知，她絕不會承租，僅是希望與房東協商，但房東以無共識為由拒絕處理，再加上房東要走法律途徑，她才沒將房屋恢復成原樣，另對於房東求償管理費與水電費無意見。

新北地院三重簡易庭審理時，法官勘驗過往的新聞報導內容，發現僅記載2014年8月5日間曾有女子酒醉後墜樓身亡，但是否為輕生仍有疑義，翁女也未提供證據證明，故不得僅憑此就稱該房屋為凶宅，不採信翁女說詞，判翁女須賠償房東45萬餘元。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！再給自己一次機會。自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務、生命線：1995、張老師專線：1980。