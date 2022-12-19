行駛國道突遭前方貨車掉落物狠砸 駕駛嚇壞急報警

一輛轎車17日行經國道一號中部北上路段，前方貨車卻突然掉落大面積物品，砸落地面再彈飛，轎車駕駛驚嚇尖叫轎車仍被掉落物砸中，駕駛報案。國道警察強調，該部車輛行駛中機件掉落，違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款，將依法裁罰。

警方指出，一部不詳車號自小貨車於17日9時6分，行經國道1號北向155.2公里三義路段，行駛中疑因強風將左側車體吹落，噴飛的物體砸到一部自小客車，該部小貨車並未停留，駛離現場；國道警察局第三公路警察大隊，將調閱相關監視影像找出該車到案說明。

警方表示，該部車輛行駛中機件掉落，違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款，處罰汽車駕駛人新臺幣3000元以上、6000以下罰鍰；汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。

警方強調，國道第三大隊提醒用路人，行車上路請檢查車輛各機件是否牢固及運作正常，若車輛機件掉落，除違規之外，也可能造成事故而有民刑事責任。