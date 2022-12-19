客運司機宿醉未拉手煞車，車輛「倒車入庫」撞進超商。（埔里警分局提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮56歲石姓客運車司機，19日早上駕駛大客車，途中下車買早餐，竟未拉手煞車，致使客運車往後滑動，直接撞進超商，所幸無人傷亡；警方對駕駛人酒測有酒精反應，原來是前夜喝酒宿醉釀禍，警方偵訊後，依公共危險罪嫌送辦。

埔里警分局副分局長涂瑞煙表示，石姓司機從客運總站發車，沿埔里鎮中山路要前往仁愛鄉靜觀站，6時38分行經埔里鎮和平東路431號前，下車購買早餐，疏忽未拉手煞車，致車輛往後滑落，車尾撞擊（毀）全家超商高工店出入處玻璃門，所幸未波及其他人車，車上3名乘客僅受驚嚇，未造成傷亡。

警方實施酒測，有酒精反應，石嫌坦承於前晚飲用鹿茸酒，涉嫌公共危險罪，依法偵辦。

埔里警分局提醒民眾，今年3月31日酒駕新制上路，酒駕者已加重刑法，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，新增得併科100萬元以下罰金；致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，新增得併科200萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

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