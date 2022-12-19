上周五美股連跌第3天且連續第2周收黑，但那斯達克金龍中國指數小漲，受此提振，周一香港恆生指數開高後目前上漲0.6%，報19567.50點。國企股漲0.9%，報6697.03點。北京釋出的救市訊號，亦給港股增添上攻火力。

中國中央經濟工作會議定調將支持增長，包括將提振住房需求，以及支持互聯網平台公司在經濟發展中發揮領導作用。

恆生科技股目前微漲0.17%，阿里健康跌5.7%，跌幅最大；其次為京東健康跌5.3%，平安好醫生跌5.2%。美團漲3.75%，漲幅最大。

中央經濟工作會議再度強調「房住不炒」，大陸地產物管股走軟，碧服、龍湖均跌逾2%。合景泰富折價15%配股，股價重挫11%。

博奕股普遍走跌，永利澳門大跌8%，美高梅跌9.1%，金沙中國跌2.5%，銀娛跌2.3%，儘管6家賭場業者上周五獲澳門政府授予新賭牌。新一輪的博彩經營批給合同期限均為10年，6家公司在投標文件中承諾的投資額總計達到約1188億澳門元。

騰訊目前漲1.3%，稍早前一度漲近4%，儘管大股東近3個月減持，共套現320億港元。