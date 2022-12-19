抖音在台灣行銷、有商業行為，但是卻未登記稅籍，立委鍾佳濱今日質詢時表示，抖音沒有在台灣設稅籍，可能也沒有繳稅，財政部要清查逃漏稅情形，財政部長蘇建榮回應，3個月內繳交報告。

鍾佳濱說，抖音在台灣有商業行為，台灣民眾購買抖幣，抖內給抖音直播主，民眾看廣告，費用也是抖音收。台灣的用者如何購買抖幣？就是到代儲值的網站去購買，支付工具包含超商、信用卡、第三方支付等消費，卻都沒有課稅。

鍾佳濱表示，這種行為就很像民眾購買禮券，不論是禮券代銷商、百貨公司都會課到稅。財政部也是否對代儲值網站課稅？

抖音和幫助逃漏的第三方支付，鍾佳濱表示依據《稅捐稽徵法》應該都要處份。至於抖音的是否有逃漏稅情形，財政部長蘇建榮表示，會請國稅局去了解。

鍾佳濱表示，針對境外平台如抖音，應該清查逃漏稅情況，若金融中介商幫助逃漏稅，應該制止、開罰或全額課稅，並且要交報告給財政部。蘇建榮回應，3個月內給予報告。