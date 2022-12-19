大S與汪小菲因為生活費問題，雙方因此多次隔空互戰，令小S掃到颱風尾，還有網友PO出疑似老公許雅鈞在酒吧玩樂的9秒短影片，引起外界關注，不過小S始終懶得理會流言蜚語，也未口出惡言應對。昨(18日)她深夜曬出喝酒的素顏居家自拍照，坦言小酌就是自己放鬆的方式，釣出許多粉絲也想和她喝酒，連尾牙天后寇乃馨都留言表示：「何時要相約一起開心？」

小S日前被汪小菲開嗆後，低調避談家務事，看完多年好友蔡康永的畫展後，僅PO文透露最喜歡「其實可以算了」這句話，而照片右側的畫寫著「你看見的這個笑是淚灌溉出來的」更是意味深長。昨(18日)小S深夜曬出素顏自拍照，坦言「每個人都有自己放鬆快樂的方式！我就是喝點小酒～會胖、會腫！但心是無暇的」，還能讓她瞬間疏通煩惱的事，高喊：「酒神，您真是讓人又愛又恨」。

貼文曝光後，粉絲在底下直呼想和她一起乾杯，星友寇乃馨也笑說：「何時要相約一起開心？」，不過也有人笑說她已經腫成單眼皮，但是她顯然不以為意，後來見到有人提醒她別貪杯：「妳喝多了！趕快去睡」，她立刻拒絕勸告：「如果你是我老公，我一定罵你」一番幽默互動逗樂眾人。

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