國民黨台北市議員徐巧芯親自下廚，挑戰把鳳梨酥當成「類水餃」烹煮是否好吃，過程皺眉、撇嘴還忍不住飆髒話，並當場分享食後感。（圖／翻攝自不演了新聞台YouTube）

國民黨台北市議員徐巧芯親自下廚，挑戰把鳳梨酥當成「類水餃」烹煮是否好吃，過程皺眉、撇嘴還忍不住飆髒話，並當場分享食後感。（圖／翻攝自不演了新聞台YouTube）

【誰來早餐】徐巧芯來了！

近日台灣許多糕餅業者遭大陸禁止輸入，網友檢視後質疑是食藥署出包，錯把應該以HS編碼1905申請的鳳梨酥等產品，改以HS1902的冷凍水餃、餛飩等「包餡麵食」進行申請，才導致業者們的申請未通過。對此，國民黨台北市議員徐巧芯今（19）日親自下廚煮「類水餃」，說「我們要試著理解食藥署的腦袋在想什麼，所以我們只能用這樣的方式做實驗」。

徐巧芯今日在網路節目《誰來早餐》直播，一開場就端出大鍋子燒熱水，透露因為鳳梨酥被當成冷凍水餃等包餡麵食進行申請，她決定親自烹煮試驗，想知道把鳳梨酥當成「包餡麵食」到底好不好吃。

「我其實不知道會不會翻車！」徐巧芯指出，她從沒做過類似的嘗試，但把「類水餃」放下去煮後，看起來有點像黑暗料理，「麵粉變得有點糊糊的，有那種芙蓉豆腐的感覺」；烹煮期間徐巧芯看著鍋子內的「類水餃」，又是皺眉、又是撇嘴，要撈起來時還忍不住爆粗口，說「呃，X，天哪，有點鳳梨酥湯的感覺」。

實際品嘗後，徐巧芯透露因為鳳梨酥的餡料來甜甜的，煮過後其實沒有問題，但外面的麵粉糰卻像是煮了5個小時的麵條，完全糊在一起，口感非常不討喜，「如果還不錯的話，我個人可以還食藥署公道，但我個人覺得，看這外型、味道，我只能說食藥署一定是黑暗料理界派來的人，不然怎麼會讓鳳梨酥變成類水餃！」