教育部辦理第三屆「全球留台傑出校友獎」選拔，獲獎名單揭曉，共有10位優秀校友經評選獲獎，他們分別來自法國、美國、日本、馬來西亞、貝里斯、聖文森、沙烏地阿拉伯及薩爾瓦多等國家。

這10位獲獎人分別為：法國智庫戰略研究基金會台灣安全暨外交計畫主任博達安（Antoine Bondaz）、加州大學洛杉磯分校人文學院院長史嘉柏（David C. Schaberg）、我國中央研究院語言學研究所研究員齊莉莎（Elizabeth Zeitoun）、貝里斯永續發展、氣候變遷暨災害風險管理部次長陳瑞克（Kenrick Winston Williams）、聖文森「目擊者新聞」創辦人兼執行編輯姜康特（Kenton Chance）。

台日產業技術合作促進會顧問豐澤浩一（Koichi Toyosawa）、就諦學堂有限公司執行長李三財（Li Sam Choi）、國立薩爾瓦多農業學校校長歐蒂娣（Odette Marie Varela Milla）、沙烏地阿拉伯阿娃及博士（Dr. Saleh H. A. Alawaji）、馬來西亞下議院國會議員黃書琪（Wong Shu Qi）。

教育部自2018年起每2年舉辦「全球留台傑出校友獎」選拔，透過表彰留學台灣外籍人士的傑出表現，以增進我國與傑出外籍校友的互動，並勉勵在學僑外生積極向上，期盼獲獎校友成為臺灣優質高等教育的最佳代言人，並協助我國與各國交流合作。

法國籍的博達安曾於中山大學擔任交換學生，為法國優異之東亞問題研究學者，積極投入與台灣相關議題，屢為台灣發聲，提升法國及歐洲各界對臺灣戰略安全之關注。

美國籍史嘉柏曾在台大中國文學系碩士班選讀課程，是當今西方學界研究中國古代文本最重要的學者之一，也協助教育部與加州大學洛杉磯分校長期合作推動台灣研究計畫及優華語計畫，促進雙方學術交流。

齊莉莎來自法國並已歸化為我國籍，清華大學語言學研究所畢業，長年從事台灣南島語言研究，致力於原住民族語言復育工作，促使提升臺灣南島語言研究之國際能見度與影響力。