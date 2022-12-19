蘇清良，高雄湖內人，案場上別稱「良伯」，生於西元1935年，16歲拜師學習傳統民居建築與土水修造技術，從事土水作迄今逾70年。前期主要承造傳統民宅和廟宇、現代住宅施作，直到1998年以參與修復臺北公會堂為契機，展開長達20餘年的文化資產修復經歷。近期由文化部公告新增認定蘇清良為「土水修造技術」重要文化資產保存技術保存者，成為高雄市「文化資產保存技術」首位榮列「人間國寶」的保存者。

蘇清良參與高雄市立歷史博物館(原高雄市役所)塔頂修繕試作天花板飾條。(高雄市立歷史博物館提供)

蘇清良參與高雄市立歷史博物館(原高雄市役所)塔頂修繕製作的洗石子樣板。(高雄市立歷史博物館提供)

司阜一詞是臺灣對具有特殊工藝的匠師尊稱，蘇清良司阜曾參與過的文資修復案例超過30件，遍及臺北、新竹、臺中、臺南、高雄、屏東各地，包含國定古蹟臺灣總督府交通局鐵道部、國定古蹟新竹州廳、國定古蹟霧峰林家、高雄市市定古蹟鳳儀書院、國定古蹟恆春古城等等。其中，作為鐵道部修復工程的泥匠主要匠師，此案被蘇清良視為最具挑戰性也是最引以為傲的作品，憶起鐵道部開幕當日與夫人蘇謝英受總統蔡英文接見，蘇清良曾說：「我做土水，一輩子也沒想過會和總統講話。」

土水修造技術包含漢式傳統建築及和洋式近代建築兩大系統，蘇清良司阜是目前少數兼擅兩大系統建築施作之傳統匠師，專擅傳統竹筒屋(竹籠屋)、土埆厝、漢式大厝、民居、寺廟、洋和建築之地基、主壁、屋脊、屋面蓋瓦灰泥裝修以及灰泥線角修飾之施作及知識技術，並能正確體現及執行上述土水作保存技術之能力。蘇清良經驗相當豐富，且持續進行技術傳承教學，高雄市政府在2019年登錄「土水修造技術」項目為文化資產保存技術，認定蘇清良為保存者，2022年由文化部新增認定蘇清良為重要保存技術保存者。

蘇清良司阜持續推動土水修造技術保存及傳承工作，從原本僅進行修復工作的匠師，成為傳授技藝於民的土水司阜。2021年，高齡86歲的「良伯」擔任「抹壁」、「鋪瓦」傳習課程講師，帶領學員完成崇聖祠後方建物整修。值得一提的是，蘇清良收孫子蘇建銘為徒，蘇建銘也已取得文化部傳統匠師資格，祖孫傳承，共同投入文化資產修復工程。今（2022）年，師徒兩人一同參與高雄市立歷史博物館塔頂修繕工程。

蘇清良曾跟徒弟說「你做慢沒關係，做好就不用改。我就在這邊，如果有不懂可以來問。」擁有一身技藝，堅持匠人手藝，持續一步一腳印參與臺灣文化資產修復工程與教學傳承，在文化資產修復工作場域上，用心且全力以赴，「人間國寶」的殊榮，為「良伯」超過70年，且仍在持續中的土水作生涯下了最好的註解。