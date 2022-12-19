民進黨在九合一大選中慘敗，擔任民進黨檢討小組召集人的桃園市長鄭文燦曾指出兩岸論述應調整，不過行政院長蘇貞昌卻說，質疑抗中保台的人才奇怪，此舉讓國民黨立委賴士葆認為，2人不同調恐是因爭奪閣揆之位而起。鄭文燦今受訪回應，這是從不同角度來看這議題，沒有任何其他政治上的涵義。

鄭文燦表示，保護台灣本來就是民進黨的基本價值，在選戰檢討會議上，針對抗中保台的議題在網路上被扭曲為戰爭的恐懼症，這造成一些誤解，多次在檢討會議上也有針對這樣的問題做討論，這是從不同角度來看議題，並沒有任何其他政治上的涵義。