長榮集團大房三子張國政提告主張，張榮發基金會未期限內改選，請求確認基金會第11屆董事鍾德美等14人的董事委任及鍾德美之董事長委任關係，從2020年3月9日後不存在，最高法院駁回他的上訴，認定他的請求沒有理由，張國政敗訴確定。

張國政提起確認董事委任關係不存在，主張他是張榮發基金會的捐助人，鍾等14人為該基金會第11屆董事，鍾是為董事長，原訂任期於2018年12月17日屆至，因遲未完成第12屆董事之改選，主管機關教育部發函命張榮發基金會限期1個月內改選第12屆董事，但該基金會未遵期辦理。

張國政主張，依財團法人法但書規定，鍾德美等14人之第11屆董事職務、鍾的董事長職務，在2020年3月9日當然解任，他請求確認張榮發基金會與鍾等14人之董事、與鍾之董事長委任關係，從2020年3月9日起不存在。

一審及二審認為財團法人法規定，民間捐助之財團法人董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，張國政以教育部函文所定選舉期限屆滿後，張榮發基金會未能完成第12屆董事改選，董事當然解任之法律效果，沒有無理由，判他敗訴，他提上訴遭最高法院駁回確定。