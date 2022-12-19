美國政府在10月對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，未經許可的美國公民、組織及企業不得協助大陸晶片業研發及生產先進半導體，大陸官方雖狀告WTO尋求協助，但北京方面並沒有祭出實際的反制行動，引發市場熱議，專家分析背後3個可能原因。

南華早報報導，過去大陸時常透過強硬手段反擊對他們不利的狀況，但這次除了向WTO求援外，並沒有其他措施，可以初步歸納為3個主要原因，大陸放鬆防疫政策後，正努力應對疫情再起的內部狀況，且除了晶片制裁的議題，大陸還有其他國際、外交議題待解決，這也拖慢甚至改變北京的想法。

此外，第二個因素可能是半導體產業的高階主管與大陸官員在如何反制美國的做法上出現意見分歧，美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問Scott Kennedy表示，「與大陸大使館及產業高管會面後，他們對於該如何應付制裁，出現很多不同的意見，這代表內部缺乏共識。」

Scott Kennedy補充說道，「儘管過去大陸具有冒險、快速反擊的形象，但在影響層面較為廣泛的議題上，反而充滿猶豫與不確定性，包括疫情、房地產問題及財政改革等議題。」

報導提到，第三點同時也是最重要的一點，可能是目前大陸整體的經濟狀況不佳，讓官方沒有強勢反擊的底氣，「在任何以牙還牙的過程中，可能得到更糟糕的結果，出現讓北京難以承受的痛苦。」

如果大陸對境內的跨國企業展開報復，可能引發龐大的企業出走潮，讓其經濟又遇到新的危機，華府智庫Albright Stonebridge Group資深副總裁Paul Triolo表示，「目前北京手上可用的工具都出現明顯缺點，大陸好不容易快要擺脫疫情困擾，官方一定不想讓事情變得更加糟糕。」