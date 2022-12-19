台北市長柯文哲卸任後將重回台大醫院當教授，但柯文哲日前稱要辦退休，但名嘴汪浩質疑，為什麼柯文哲卸任後不用回饋，就可以爽領退休金？柯文哲今天氣的痛罵，「民進黨大敗不是媒體搞過頭的嗎？再繼續搞啊！」用名嘴跟網軍治國一定會遭到報應。

對於退休遭批評一事，柯文哲今天出席台灣燈會「在台北發光」活動受訪直言，像這種都不值得回應，本來是說回台大醫院，如果可以維持世界的水準，一個很TOP的醫生，才留在台大醫院，經過9年來、已經超過8年了，恐怕不能維持那種水準，那就不要再去浪費人家的位置，也許給新進的人給升遷的機會。

柯文哲強調，這本來是很正面的東西，可是這些名嘴好的事情都可以講成壞的，實在是厲害。他止不住怒火狂批「如果媒體要這樣搞的話，民進黨大敗不是媒體搞過頭的嗎？再繼續搞啊，以前就講過了，用名嘴跟網軍治國一定會遭到報應，你們看著好了」。