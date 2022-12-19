寶格麗（BVLGARI）春夏配件才剛上架，就有不少明星、名模搶拎，品牌代言人木村光希穿上白色緊身禮搭手拎Serpentine晚宴包，更加出脫得美豔動人、落落大方，完全不見昔日剛出道時的稚氣，在《艾蜜莉在巴黎》飾演女主角閨蜜好友的Ashley Park，以一身幹練黑色褲裝搭配寶格麗春夏Serpenti蟒蛇皮包，氣場逼人，日本名模雙胞胎以耀眼的粉紅套裝搭配寶格麗黑白色系皮包，充滿新宿街頭潮流時尚。

寶格麗今年春夏包款以Shades of Wonder奇蹟調色盤為主題，詮釋繽紛多彩的時尚風情，充滿疫後全球歡欣鼓舞的心情，迎接充滿希望的2023年，寶格麗以珍稀彩色寶石為靈感，賦予皮包配件各種寶石色彩，充滿了活力與正能量。

木村光希身穿白色緊身禮服手拎寶格麗Serpentine Pouch祖母綠小牛皮手拿包，凹凸有致的好身材，呼應手中手拿包手柄擬蛇形般優雅蜿蜒的線條，更添嫵媚性感，展現巨星風采。

在《艾蜜莉在巴黎》中飾演女主角閨蜜的韓裔女星Ashley Park，因為新戲中穿戴名牌服飾和珠寶，正式躋身時尚咖，近日她佩戴寶格麗Serpenti系列珠寶出席《艾蜜莉在巴黎》巴黎首映會，讓人為之驚豔，私下的她也是寶格麗的愛好者，一身黑色俐落褲裝搭配祖母綠Serpenti Maxi Chain East – West祖母綠肩背包，猶如《艾》劇MINDY再現，展現巴黎女子的時尚氣勢。

日本名模雙胞胎姐妹Ami & Aya手拎寶格麗春夏Serpentine黑白色系新包。（BVLGARI提供）

穿衣風格色調大膽的日本名模雙胞胎姐妹花Ami & Aya，以粉紅色長版西裝外套搭配寶格麗黑白色Serpentine Top Handle手提包，強烈對比的視覺效果，展現出雙胞胎獨有魅力。

寶格麗Serpenti Cabochon Maxi Chain牡丹尖晶石色小牛皮肩背包，9萬9400元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Forever East-West祖母綠小牛皮肩背包，7萬900元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpentine Pouch祖母綠蟒蛇皮手拿包，約 18萬2900元。（BVLGARI提供）