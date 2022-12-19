梅花鹿車禍

花蓮豐濱鄉洪姓婦人一家3口，昨天下午開車行經台東縣台11線156公里處加路蘭路段時，突然一旁草叢竄出1隻梅花鹿，駕駛閃避不及，直接撞上，所幸當時車上三人都沒受傷，梅花鹿當場死亡。

「鹿耶」，「靠夭，從哪裡鑽出來的啦？」「啊你剛剛沒看到喔」，「牠突然就出來的啊」 ，從行車紀錄器上可看到，車子剛經過限速路段時，左側的草叢突然竄出1隻梅花鹿，駕駛閃避不及，迎頭撞上，駕駛人驚呼。車禍發生後，一家3口立即下車查看並且報警。

車禍現場，自小客車左前方的頭燈、左前葉子版鈑金以及保險桿已破裂毀損，車體上還黏有鹿毛。而梅花鹿被撞後則一動也不動，躺在地上。

這起車禍是發生在昨天下午3點多，洪姓婦人為了開車送孩子坐火車，從豐濱往台東火車站開，行經台東縣台11線156公里加路蘭段時，突然1隻梅花鹿從草叢竄出，梅花鹿速度之快，駕駛連反應的時間都沒有，直接撞上，所幸車上3人都沒有受到傷害，梅花鹿則是當場死亡。

令人匪夷所思的是，發生事故地點沒有養殖場，也沒見過牛羊等動物出現，就連來處理的員警以及防疫所人員都表示這麼多年來第1次見到過，靠近市區的地方竟然有梅花鹿出現，令人疑惑。

台東縣政府農業處長許家豪表示，東海岸沒有人圈養梅花鹿，有可能是是海岸山脈野生的梅花鹿，因山上覓食不易，跑到山腳下找食物，要回山上時被撞上。