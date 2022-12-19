內閣團隊誰上誰下？

民進黨在九合一敗選後，蔡英文總統12月4日邀集府院黨高層開會，定調在立法院會期結束後，全面檢討府院及內閣人事布局。其中，最受關注的是行政院長人選，蘇貞昌屢屢被點名下台，傳出可能接棒的名單包括前副總統陳建仁和國安會秘書長顧立雄等人。

除了閣揆之外，內政部長在徐國勇因病請辭後，暫由花敬群代理，交通部長王國材也被點名可能接掌國營事業，而基隆市長林右昌則有機會接任交通部長。對此，當事人皆表示未接到徵詢，隨著時間倒數，誰上誰下即將揭曉。

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，一般來說，內閣民意支持度或好感度都不會太高，像是衛福部前部長陳時中，因為疫情關係表現突出，所以好感度不論正面或負面都會比較高。曲兆祥進一步舉例說明，以國防部長邱國正為例，今年的熱議話題幾乎都與兵役息息相關，如此一來，好感度不會太高。不過曲兆祥也認為，民眾對於閣員的好感度並非內閣更動之主因，主要考量在於是否有合適人選可替換，具備國防、外交專業的合適人選可能不多；農委會主委的職位，則有不少替代人選，其中呼聲最高者為屏東縣長潘孟安。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒觀察分析，無論好感度高低，皆非內閣替換標準，而針對外界喊話蘇貞昌下台負責，施正鋒則有不同見解，他認為不少人喊話或逼迫蘇貞昌下台，但同時也顯示出外界罵得越多，代表蘇貞昌越有用。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計調查近一年，蘇貞昌內閣十大熱議閣員及其好感度，到底誰聲量可以名列前茅？誰的好感度吊車尾？

No.10 唐鳳

唐鳳於2016年被延攬入閣，疫情期間協助科技防疫有成，被喻為「天才IT大臣」。從行政院政務委員到首位數位發展部長，外界不僅關注唐鳳的一舉一動，同時也對於數發部的業務內容抱持高度好奇。

2022年8月5日，行政院宣布任命唐鳳為數位發展部首任部長，預算高達2百多億，員額近600人，其中5成採約聘僱，不少網友質疑「恐怕會合法進駐網軍」；國民黨立委賴士葆更直指，假設每人月薪10萬元，一整年人事費共7.2億元，剩下200多億元要怎麼花？無論是員額、經費還是業務內容都存有不少爭議。

除了預算和人事費用，數發部「禁抖音」事件同樣吵得沸沸揚揚。12月初數發部官員透露，因為擔心抖音或TikTok危害國家資通安全，已限制公部門資通設備及所屬場域使用，數發部起手式「禁抖音」成為發燒話題。

接著12月12日數發部臉書發文，部長唐鳳赴新北市板橋油庫口麵線，推廣「快一點 Line 點餐客戶服務系統」，卻被質疑「編列217億元預算在做線上點餐平台？」對此，唐鳳澄清說明，推廣雲市集是協助業者數位轉型。數發部推出的政策與系統接二連三挨批，讓唐鳳累積不少聲量。

No.9 邱國正

兩岸情勢緊張，讓國防部長邱國正在今年的網路聲量擠進內閣熱議人物前十名。解放軍自從8月環台軍演後，開始頻繁派遣無人機干擾我外離島，國防部長邱國正10月在立法院備詢時表示，不管有沒有砲彈，只要逾越領海領空就當作「第一擊」，邱國正更強調「後續就是開戰」。正當兩岸關係緊繃之際，特斯拉執行長馬斯克接受《金融時報》（Financial Times）訪問，提議成立「台灣特區」解決難以避免的台海衝突。針對馬斯克的此番話，邱國正回嗆「國軍不再買特斯拉」。

爭論不休的兵役延長議題，從年初吵至年底仍未定案。2022年3月初，邱國正曾表示「專案小組正在研判」；邱國正10月時證實兵役延長年底會公告；但到了12月，面對外界不斷追問，邱國正則再重申月底前宣布。然而針對兵役延長議題，總統府方面卻表示「目前沒有確定時程規劃與定案」。而民進黨召開九合一大選落敗檢討會議，也將兵役議題納入敗選原因之一，因此未來會不會公布兵役延長與實施，似乎仍有不少變數。

No.8 薛瑞元

陳時中請辭衛福部長轉戰選台北市長之後，薛瑞元接下衛福部長職位，也讓薛瑞元的網路聲量上半年和下半年出現巨大變化。薛瑞元1月至6月網路聲量約1萬1,247筆，7月到12月12日衝破24萬筆，前後差了21倍。

薛瑞元接下衛福部長之後，經常開砲、火力四射，成了新聞報導的常客，其中網路熱議度最高議題，莫過於陳時中參選後仇恨值升高，薛瑞元替「前長官」抱不平，輔選站台時對外表示，「疫情期間陳時中擋住疫苗掮客幾十億元的財路，那些人懷恨在心，導致仇恨值升高。」這番話立刻引發輿論熱議，媒體追問被擋財路的掮客是誰？薛瑞元沒有直接回應，反而說「這個太幼稚了，我不想回答。」疫苗掮客議題讓薛瑞元當日聲量飆上1萬5,246筆，但事後也被認為「薛瑞元指稱的疫苗掮客事件」傷害陳時中選情，害得民進黨慘敗，而薛瑞元更被指為敗選戰犯之一，面對媒體詢問是否會辭職下台？薛瑞元說：「先不要問這題，個人去留不重要。」

No.7 吳釗燮

外交部長吳釗燮自2018年上任至今，已有六個友邦斷交，被國民黨酸稱「斷交部長」、「中華民國罪人」。吳釗燮3月30日接受網路媒體《Yahoo！TV》節目「齊有此理」專訪時談及此事，他表示明明發動攻擊的是中國，即使國際社會看到也覺得很奇怪，「為什麼會有人幫中國講話？」

吳釗燮今年兩波聲量高點皆集中於8月，其中聲量最高峰落在8月9日，美國眾議院議長裴洛西訪台離開後，中共解放軍宣布環台軍演，吳釗燮召開國際記者會喊話，「立即停止軍事恫嚇及一切危害區域和平穩定的無理野蠻行為，懸崖勒馬，否則後果自負」，霸氣喊話讓吳釗燮的相關聲量衝破2萬筆。

另一起聲量高峰事件為台灣人赴柬埔寨遭到詐騙，網紅「好棒Bump」因救援受困國人，批評外交部在該事件中無作為。對此，吳釗燮受訪時表示，應譴責詐騙集團，勿為難基層，同時話鋒一轉，再批評「柬埔寨事件是中國一帶一路政策遺毒，中國詐騙集團害台灣國人受難」，聲量破1萬7千筆。

No.6 徐國勇

內政部前部長徐國勇，因為身體健康因素請辭，成為九合一大選後，首位離任的蘇內閣成員。根據報導指出，12月14日徐國勇加入律師公會，預計未來將重執律師飯碗；但同時也傳出徐國勇將接下周玉蔻原先在民視的《辣新聞152》節目時段。徐國勇今年任期期間，國內發生好幾起重大治安事件，包括南投生技公司槍擊案、台版柬埔寨詐騙案等等，其中徐國勇網路聲量最高峰落在8月22日台南兩警命案事件。舉國關注的社會事件，徐國勇親自南下坐鎮，力拚快速逮捕嫌犯，並下令緝捕時「大膽用槍絕不客氣」。

另外，徐國勇與蘇貞昌的不合傳言同樣也是熱議焦點。徐國勇擔任內政部長期間，多次傳出與蘇貞昌在警政人事安排上意見相左。今年3月，時任警政署長陳家欽捲入人事內定案，徐國勇以偽造文書罪嫌函送警政署長陳家欽，理由為「假請調」、「假海選替親信調職升官」。行政院長蘇貞昌得知後怒批「防疫還在亂」，並宣示要陳家欽留任。而蘇貞昌怒嗆徐國勇的舉動，似乎也讓兩人不合傳言搬至檯面。九合一大選敗選之後，徐國勇請辭內政部長，12月初獲蘇貞昌准辭之後表示，「感謝總統蔡英文的栽培與信任，感謝歷任長官支持」，謝詞之中隻字未提蘇貞昌。從社會治安到人事風暴皆助長徐國勇的網路聲量。

No.5 陳吉仲

12月8日，中國大陸海關總署以註冊事由，宣布禁止台灣農漁水產加工品、食品、酒類等多項產品入關。一連串禁止輸陸事件，讓農委會主委陳吉仲數度被點名下台負責。對此，陳吉仲12月12日回應，「如果沒有照顧到農漁民，農漁民叫我下台，我就隨時走。」

回顧陳吉仲近一年網路聲量，幾大高峰事件幾乎都與中國禁令相關，其中聲量最高峰為6月11日，中國宣布禁止石斑魚進口，當時陳吉仲喊話「不排除到WTO提告」，相關聲量飆上2萬5,419筆。

為了因應中國對台灣石斑魚發出禁令，搶救石斑魚產銷問題，農委會於10月宣布與教育部合作，斥資6億元啟動「班班吃石斑」計畫，要讓學生一學期的營養午餐可吃到4次石斑魚。但合作計畫僅執行兩個月即出現狀況，因為魚小、加工量不足等因素，導致「班班吃石斑」跳票，而陳吉仲也從「班班吃石斑」改口說「班班好食材」。不過陳吉仲的說詞立刻遭質疑，因為6億元預算屬專案計畫，若改為其他食材所用恐有爭議。

No.4 王美花

民進黨立委高嘉瑜12月12日在立法院質詢時，針對保健食品進口關稅過高，喊話希望經濟部能研擬降稅。對此，經濟部長王美花承諾2個月內給回覆，高嘉瑜則問「2個月部長妳還在嗎？」王美花笑答：「我不知道」。

王美花自年初即不斷被點名，民進黨層峰有意徵召她與國民黨籍彰化縣長王惠美一較高下，直至「303大停電」之後，情勢開始有所改變。3月3日，高雄興達電廠因為人為因素，導致全台500多萬戶停電，一舉燒起民怨，王美花當日聲量飆上6萬3,348筆，雖然事後進行一連串調查與懲處，但仍難以平息民怨。大停電事件之後，王美花被網友翻出，今年1月3日接受資深媒體人黃光芹專訪，針對郭台銘表示「台灣明年會缺電，要大家做好準備」的說法，王美花回應經濟部已備好因應措施，並開玩笑說要跟郭台銘打賭，若今年缺電就請吃雞排。303大停電之後，王美花則被封為「雞排部長」，「貴婦刺客」話題也逐漸淡去。

No.3 陳明通

林智堅論文事件以及泰國行程被第三方曝光等爭議爆發之後，許久未公開露面的國安局長陳明通，於10月6日現身立法院，被追問相關議題時，一句「由於角色關係，我陳局長不回答陳教授的問題」令外界印象深刻。

歷任國安局長，因為身分敏感、特殊，掌管國家機密事務，作風向來低調，網路討論度也偏低。但陳明通因為「論文門」事件，導致他個人網路聲量名列蘇內閣熱議人物第3名，但也因為多屬負面聲量，連帶使得陳明通的網路好感度在蘇內閣十大熱議人物之中敬陪末座，比值僅0.23，呈現出「高聲量、低好感度」。

陳明通網路聲量上半年與下半年明顯大不同。6月30日前，網路聲量最高峰僅5,089筆，但到了7月31日飆出5萬9,736筆。當時陳明通發聲明為學生背書，表示林智堅和余正煌兩人的論文都沒有抄襲。但事後林智堅的台大國發所論文被認定抄襲，重創民進黨選情，也讓陳明通指導學生論文抄襲事件討論再飆高。除了林智堅之外，同為陳明通指導學生的鄭文燦，台大國發所碩士論文也被審定為抄襲，學位遭撤銷，無論身為國安局長或是台大教授，陳明通皆遭批評，更頻頻被點名下台負責。

No.2 蘇貞昌

九合一大選民進黨遭逢挫敗，行政院長蘇貞昌第一時間口頭請辭，蔡總統則以國內外情勢嚴峻希望蘇院長守護台灣，成功將他留任。但蘇貞昌留任之後，卻又不斷傳出可能的接替人選，包括前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦以及國安會秘書長顧立雄皆被點名有可能接棒。

民進黨九合一大選落敗後，蘇貞昌請辭留任至今，不僅引發各界批評，民進黨內部也出現雜音。台北市議員王世堅直接點名砲轟蘇貞昌，責任政治就是瀟灑地揮揮手、下台負責，更酸蘇貞昌「順便帶走那根撞球棒」。

蘇貞昌近一年網路聲量高點出現在上半年。藝人郭彥均5月25日在臉書分享與醫護朋友的對話，對方稱醫護從4月5日起就沒有休息過，天天在病房救人，但小孩越來越慘，心疼寫道「看到這麼多孩子就這樣走了」。對於這篇臉書文章，行政院長蘇貞昌表示「『很多孩子都走了』的相關網路貼文屬不實謠言，而且多篇文章內容相近且類似，有團體明顯操作痕跡，非常不法、不宜，引起社會恐慌大可不必，會究責查辦。」但蘇貞昌這席話卻也讓輿論炸鍋，引起不少反彈聲浪，蘇揆受訪時改口說明「不是針對任何個人」。

No.1 陳時中

衛福部前部長陳時中挾帶高聲量，被民進黨徵召參選台北市長，而在他擔任衛福部長兼防疫指揮官期間，1月至6月底的網路好感度為0.65，在蘇內閣團隊裡名列前茅。

雖然今年1月到6月疫情不斷升溫，但陳時中投入九合一選戰的呼聲也未消停。陳時中在前半年擔任衛福部長、防疫指揮官時，網路聲量最高點落在陳時中快篩陽確診，6月12日單日聲量高達9萬2,483筆。當時總統蔡英文發文表示，陳時中擔任指揮官兩年多來，為防疫工作勞心勞力，幾乎未曾休息，希望陳時中能夠好好休養、早日康復。

另外，2022年上半年，快篩試劑引爆不少風波與爭議，陳時中曾說：「快篩便宜會有囤積問題」，這番話立即引發討論；接著再爆出「高登環球生醫」資本額200萬元，卻標到16.5億政府標案，將提供1700萬快篩試劑，遭國民黨踢爆是「小吃店」變身，資本額僅200萬元。對此，時任衛福部長陳時中事後證實高登已棄標，並大嘆一口氣說「政治干預商業，這樣不好」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月14日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『內閣成員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統