台積電12月初宣布在美國亞利桑那州追加投資，從原本120億美元加碼到400億美元（折合新台幣約1.2兆），是美國史上最大外國直接投資，引發「半導體去台化」的質疑聲浪。作家楊照則表示，蔡政府「造神」台積電真的炒到太誇張，如果台積電沒有理由繼續留在台灣，政府拿不出相關政策因應，其他產業包括IC設計業等出走潮將擴大。

楊照在《世界一把抓》節目中表示，台積電赴美設廠顯現護國神山傳說的大漏洞，過去大家認為，台積電的生產線會一直留在台灣，美國需要非保護不可，所以台灣會是安全的，但其實美國政府早就有其他選項，只要把台積電作為赴美國設廠的領頭羊，一併把IC產業搬到美國，如此一來，美國的高科技產業享有更大優勢。

針對半導體去台化疑慮，楊照提到，民進黨只能不斷反駁，但光是退到防守方，就會在政治上產生很大的負面效果。他強調，民進黨很明顯無法阻止台積電赴美國設廠，且未來情況可能反轉，變成因為台灣不安全，所以半導體產業需要跟著台積電出走的惡性循環，屆時台灣在IC產業的重要角色恐會越來越弱化。

媒體人陳鳳馨則在《風向龍鳳配》節目分析指出，「當很多國家說過度依賴台灣半導體危急國安時，包括美國、歐洲、芬蘭甚至日本也這樣說，台灣就不太可能只依賴半導體而生存下去」。她示警，台灣的半導體業勢必會被別的國家不斷地剝，直到剝完為止。