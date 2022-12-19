警方查扣作案槍枝。（警方提供）

作風高調引鄰居覬覦 策畫強盜不成被捕

新北市中和區66歲呂姓男子平日作風高調，出手闊綽，身上經常攜帶鉅額現金，引起鄰居45歲吳姓男子覬覦，策畫行搶，昨（18）日指使友人45歲林姓男子持槍強盜呂男，雙方拉扯，幸有熱心路人協助，現場逮捕林嫌，隨後警方循線逮捕吳嫌，偵訊後依強盜、槍砲、殺人未遂罪嫌移送偵辦。

據了解，呂男退休前從事工程工作，累積不少財富，因與家人不合，目前獨居在中和區新生街。呂男平日經常隨身攜帶數十萬元，花起錢來大手大腳，作風高調，引來附近鄰居吳嫌覬覦，與友人林嫌策畫行搶。

警方表示，吳嫌觀察呂男生活作息及日常動線，昨天中午12時許呂男又隨身帶著20多萬元外出購物，返家時林嫌持槍尾隨進入公寓大門，強盜過程中林嫌開槍卡彈，遂以槍托敲擊呂男頭部，雙方激烈拉扯，扭打到門外，施姓熱心鄰居見狀上前幫忙，協助壓制林嫌，員警趕抵將林嫌逮捕，查扣改造手槍1把、4發子彈，下午5時左右埋伏員警在吳嫌住處附近將吳逮捕到案。

警方目前仍在偵訊中，訊後將依強盜、槍砲、殺人未遂罪嫌移送新北地檢偵辦。