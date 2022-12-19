Buenos Aires, Obelisco



pic.twitter.com/OZmGBemU9Y — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 19, 2022

本屆卡達世足開踢前遭受許多非難，外界批評沙漠氣候炎熱、畏懼當地的駱駝病毒、抱怨行程卡到歐洲聯賽、不滿主辦方的禁酒令與同性戀禁令，國際足總FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）仍堅稱這是「史上最好的一屆世足」（他4年前也這麼說），然而對於阿根廷人民和全球上億「梅粉」而言，2022年卡達世足永遠是最美好的一屆世足。

阿根廷首都布宜諾艾利斯的街頭幾乎看不到往來行人，大家都聚集在廣場歡欣慶祝。阿根廷近10年陷入經濟危機，今年更創下20年來最嚴重的惡性通膨，物價一度在12個月之內飆漲近80%，世足這場勝仗帶給他們極大的安慰和鼓舞。

《布宜諾艾利斯時報》引述幾位年輕球迷的看法：「身為阿根廷人，我們命中注定要受苦，但這一切很完美（世足摘冠），我們所受的苦都值得了。老實說，阿根廷問題很多，經濟、社會情況都很糟，所以這次可說是久旱逢甘霖。」

一位球迷Soledad Palacios說：「我今年35歲，我此生都在等待這個時刻，我簡直不敢相信。」阿根廷前次摘冠是在1986年，今年同樣35歲的梅西（Lionel Messi）出生於1987年，球迷盛讚梅西永不放棄的精神（梅西一度想退出，後來又返回國家隊），在世足生涯最終戰圓夢，成為最偉大的勵志典範。

梅西與隊友狄馬利亞（Ángel DiMaría）的故鄉羅薩里奧，當地兩支球隊紐維爾舊生、羅薩里奧中央的球迷向來勢同水火，但在世足摘冠的今日，雙方球迷肩並肩、手拉手載歌載舞。「國家隊的勝利讓我們重新團結在一起，這是最美麗的畫面。」

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