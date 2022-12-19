全球需求不彰之下，韓國企業也對明年出口感到憂心，甚至預估狀況不好的話，還有可能會出現近乎零成長現象。同時，韓國政府也表示，經濟成長趨緩程度比預期來得快且大，但明年上半年可望觸底後再反彈。

韓國財政部19日指出，受到全球經濟走下坡影響，明年自己的經濟成長也會放慢腳步。下半周，韓國總統尹錫悅預定將發表自5月上任後，首次年度經濟政策，故財政部上述這席話，似乎也替明年景氣發展預先定調。

韓國官方對於明年上半年的經濟成長似乎不看好，韓國民間企業也看衰占GDP很重要的出口表現，大部分甚至預估，韓國的海外出貨量只有微幅成長0.5%而已。

其中，電子與科技相關類的估年減1.9%，石化也可能減少0.5%。不過，生物製藥與健康產品出口，可望成長3.5%。至於鋼鐵、汽車，還有一般機具與船隻產業，依序也有0.2%、0.9%以及1.7%成長空間。

接受調查的韓企中約4成認為，韓國出口競爭力變弱是因為成本高，還有主要出口目的地需求不佳所致，故最快今年就可能會衰退，且應該會一直持續到明年。

韓國11月出口年減14%，已連續第2個月下滑，是自2020年初新冠疫情爆發後，出口首次連續兩月下降。韓國幾個主要智庫普遍預估，今年當地出口可能只有年增7%左右。

此調查還發現，過半受訪韓企預估明年與今年出口表現應該差不多，意指成長空間有限。另外，有近3成不樂觀表示還會惡化，至於只有兩成左右認為將會改善。