入冬以來最強寒流，宜蘭縣今（19日）有2位因呼吸管疾病送醫，其中，1位為90多歲男性氣喘患者；另1位OHCA個案，為60多歲獨居男性，有高血壓病史，雖經醫院極力救治，仍無效不幸死亡。

宜縣府衛生局提醒，全台氣溫急速降溫，容易造成血壓突然升高，提醒民眾注意保暖；患有三高及心血管疾病的民眾要特別注意規律用藥、定期量測血壓，若有出現不適症狀請儘速就醫；使用瓦斯熱水器時，應注意室內空氣流通，防範一氧化碳中毒。