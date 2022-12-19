麗寶2023跨年演唱會卡司-原子少年天王星。(麗寶樂園渡假區提供)

麗寶樂園渡假區帶來330秒270度環景煙火，搭陪摩天輪燈光秀。(麗寶樂園渡假區提供)

麗寶樂園渡假區舉辦2023台中新站麗寶跨年晚會，今年邁入第七年，每年吸引超過10萬名遊客湧入渡假區從早玩到晚。麗寶樂園19日指出，今年跨年演唱會除含金量級藝人接續熱力演出，天王星大合體，超高人氣的團員小孩－何世華，也將會在麗寶2023跨年演唱會登台演唱，陪粉絲們一起倒數！

麗寶樂園說，今年跨年演唱會重量級鍍「金」藝人有：剛獲得金音獎「最佳樂團」肯定的「旺福樂團」、金鐘獎最佳戲劇主題曲歌手「琳誼」以及金音獎奪下雙獎肯定的最大贏家「熊仔」等人輪番上陣，炸裂舞臺。另一個必看、必來的重點，麗寶場將有全台最多的「原子少年團」，給粉絲們能夠一次聽得過癮。

麗寶樂園渡假區表示，今年暑假原子少年團在麗寶夏日演唱會造成一波爆炸性人潮，許多粉絲在演唱會完後都還是陸續敲碗，希望跨年演唱會也能有原子少年。今年特別實現粉絲們的願望，再度邀請人氣爆棚的原子少年們。跨年晚會當天由冠軍團「天王星」擔任壓軸倒數演唱嘉賓，其中團員小孩將在這舞台獨家現身合體演出，還有「水星-ＡcQUA源少年」及「木星」勁歌熱舞、熱力嗨唱。

強大的卡司陣容還有「告五人」、「魏嘉瑩」、「郭芝吟」、「麋先生」等多組巨星級藝人。跨年夜當天還有全台最大的「天空之夢」摩天輪動畫秀＋超級吸睛的330秒高密度「環狀璀璨煙火秀」！早上玩樂園、逛OUTLET、開賽車、晚上跨年演唱會一起嗨翻天、一起與偶像倒數迎接2023。

跨年連假玩不停，連續舉辦多年的元旦限定天空之夢摩天輪尋光之旅活動，今年一樣在跨年隔天舉行，當天遊客將於清晨搭乘2023年第一趟摩天輪，登上384公尺高空，在大台中山、海、市美景之上，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒，感受令人屏息的壯闊瞬間。更多優惠訊息可至麗寶樂園渡假區官網查詢。