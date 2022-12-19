「海研A3光點」最後10戶！ 　 1站北車5字頭黃金倒數

北台灣品牌建商「海研建築」指標案「海研A3光點」甫推出即創熱銷，全案進入黃金倒數階段，住宅僅剩10戶可售，主推28-31坪3房產品，市場預料將磁吸雙北首購、小資通勤族、白領置產客與新創CEO搶進最後親民5字頭機會。

「海研A3光點」基地位於捷運A3新北產業園區站，8分鐘1站到達台北車站，強打「北車下一站，房價少一半」5字頭策略。海研建築總經理賴建程表示，近年「日系營造團隊」吸睛，本次與Panasonic Homes「台灣松下營造」合作大有來頭，日本松下品牌成績斐然，曾擘劃83萬戶住宅，且締造地震無損毀紀錄，加上海研建築提供高規德日建材與優秀的自住格局規劃，對於精打細算的首購族而言，「海研A3光點」可說是區域最高CP值，今年榮獲第一屆2022旺旺中時房產金牌獎「產品規劃精湛獎」實至名歸！

「海研A3光點」預計2025年完工，目前預售推案最後倒數，僅剩最後10戶，為3房28-31坪，格局講求風水擺位與舒適自住空間，3個獨立房間皆能放進雙人床，享豪宅大落地窗、前後陽台與漂亮玄關，且客廳為神明廳預留空位，佈局面面俱到，磁吸雙北首購、小資通勤族、白領置產客與新創CEO、國際客；加上燙金地段效應，鄰近雙捷運環狀線、機捷A3新北產業園區站，發揮軌道經濟美學。

「海研A3光點」格局講求風水擺位，享豪宅大落地開窗、前後陽台與玄關，且客廳為神明廳預留空位，3個獨立房間也皆能放進雙人床，佈局面面俱到。（圖/海研建築提供）

「海研A3光點」位於新北大道三段、新知八路，地處新莊副都心、頭前重劃區旁的「新莊北側知識產業園區」，近捷運A3新北產業園區站，主推一站8分鐘到達台北車站，2站接軌桃園機場，也是全台唯二可預辦登機、行李託運的捷運站，不只強打「捷運北車下一站，房價少一半」，更標榜「房價5字頭」的親民價格策略，且該區被譽為A3國際雙捷特區，近年科技與電子產業陸續進駐，不僅海研、新潤、長虹、中悅等大型建設爭相卡位，目前台通光電、科定企業、夏姿時尚、旭茂資訊、先鋒等國際企業都已紛紛進駐，機能亦步亦趨，週邊機能實現百態櫥窗，未來房價看漲！

「海研A3光點」除了雙捷交匯，還有國道一號五股交流道、64與65快速道路、台1線高架可利用，且A3新北產業園區站旁，將興建佔地1.5公頃的溪北交通轉運站，提供市區公車、國道客運轉乘，並規劃複合式商場，吸引商機及人潮；國家級發展建設強勢看漲，不僅靠近新莊最具規模的宏匯廣場，擁有雙影城國賓影城、美麗新影城，滿足美食、娛樂及休憩機能，讓自住者築巢圓夢，亦有雙飯店凱悅嘉軒酒店、喜來登飯店、宏匯思源 i-Tower 商辦大樓，散步就到，「海研A3光點」正對6,300坪福慧公園，享有永久棟距，為區內最稀少的愜逸之居。

「海研A3光點」週邊國家級發展建設強勢看漲，不僅鄰新莊最具規模的宏匯廣場，擁有雙影城國賓影城、美麗新影城，滿足美食、娛樂及休憩機能。（圖/海研建築提供)

總經理賴建程說明，目前雙北市131個捷運站中，有19站為雙捷運交匯，且只有6站比鄰台北車站，幾乎站站破百萬，只有「海研A3光點」以A3站最親民的5字頭價格深受青睞，總價1688萬就能買三房格局，完全打中市場首購族的心，但也絕不會在品質中妥協，本案特別與「台灣松下營造」合作，擔起住宅安全重責大任，目前Panasonic Homes松下營造品牌成績舉世無雙，擘劃超過83萬住宅與1900棟銀髮族設施，歷經日本阪神・淡路、東日本等大地震天災後，刷新零住宅毀損紀錄，用好的施工品質與建材締造建築奇蹟。

總經理賴建程認為，買房子是人們夢寐以求的願景，尤其重視年輕人的努力，所以「海研A3光點」在機能、地段、安全品質、交通上皆有所堅持，選擇國際等級的營造廠商合作，再使用豪宅格局妝點，最後以親民的價格吸引年輕首購族。透過捷運和機場交通的飛馳快感，早上前往日本吃拉麵，晚上又回到台灣看電影，實現亞洲一日生活圈。

海研建築總經理賴建程從購地開始便有「亞洲一日生活圈」藍圖，無論在機能、地段、安全品質、交通等也有所堅持，一站北車、兩站直達國門，直飛國外超方便。（圖/海研建築提供）

除了產品設計用心，建材也是「海研A3光點」的亮點，採國際精品建材，包括SHOWA昭和氣密窗6mm+6mm膠合玻璃、林內三機廚具、德國EGGER櫥櫃板材、TOTO衛浴、PANASONIC暖風機、德國Grohe衛浴五金配件、Sensa德國木地板，更規劃永大防疫電梯、搭載SHARP電漿離子空氣清淨機，以及專作北市一線豪宅的大信防水保固8年、預留電動車位線槽等，也因海研建築對房產的佈局巧思，今年榮獲第一屆2022旺旺中時房產金牌獎「產品規劃精湛獎」，「海研A3光點」躍升為房市新寵，進入最後熱銷倒數，未來1戶難求！

「海研A3光點」提供頂級德日系建材與優秀的自住格局規劃，可說是區域最高規格，今年榮獲第一屆2022旺旺中時房產金牌獎「產品規劃精湛獎」實至名歸！（圖/海研建築提供）

【海研A3光點】接待中心

|地址：新北市新莊區五工路77號 (福慧路、五工路口)

|電話: 02 8972 1188