市場預期高通膨的升息循環可望告終，風險性資產表現稍有回溫，但景氣前景動能卻是另一隱憂，在不確定性猶存下，投信建議穩健布局仍宜採取多重資產策略，以因應市況變化，透過跨資產、跨市場的配置，有利分散波動風險，並適時掌握市場反彈契機。

投信法人表示，今年以來金融市場波動劇烈，影響因素包括通膨壓力、俄烏戰爭、大陸清零政策、主要央行採取升息等，投資布局難度大增，近期雖隨著通膨出現觸頂回落跡象，接下來通膨可望緩和，鷹派升息應可結束，但利率仍將居高較長一段時間，不確定性並未完全解除，以多重資產布局有利穩健因應。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，今年以來全球主要央行為壓制通膨壓力，採取基準利率調升政策，近期來看通膨數據已逐漸自高位回落，以美國為例，聯準會最近一次利率會議已減緩升息力道，這波升息循環可望逐漸接近尾聲，利率風險降溫，且先前受到防疫政策影響甚深的大陸，也逐步放寬清零防疫政策，市場信心有望獲得提振。

徐煒庠認為，觀察全球經濟成長仍在廣泛的減緩，需求面變化及企業獲利影響，也持續受到市場關注，股市在估值回升後仍有修正可能，終端利率高點仍有不確定性，故在機會與風險並存的環境下，投資布局上建議仍採取多重資產策略來因應，以平衡投資組合波動。

資產配置上，仍建議以美股為核心配置，基於市場風格輪動快速，股票部位建議採價值股與成長股並重。產業方面包括醫療保健、金融、非核心消費等可留意，固定收益資產方面，非投資級債的孳息優勢，可望持續吸引資金回流，也可適度增加投資級債配置，及提高存續期間。