日銀前副總裁山口廣秀（Hirohide Yamaguchi）表示，日銀必須採取更有彈性的貨幣政策架構，倘若該國經濟足以因應海外風險，央行應做好明年調升長期利率目標的準備。

被視為是下任日銀總裁人選之一的山口指出，日本已經出現自發性通膨，隨著國內物價更普遍上漲，加深民眾對於通膨長期上揚的看法。

山口受訪時提到，企業獲利良好可望帶動薪資上揚，推升通膨在明年超出央行訂立的2％目標，「核心消費者通膨可能位於3～4％相當長時間，一旦通膨變得根深蒂固，央行想要控制就會非常困難，這是日銀應留意的風險」。

他認為，倘若日本經濟能應對美國經濟趨緩帶來的不利因素，日銀應該在明年調升10年期公債殖利率目標。當物價開始上漲時，就很難維持殖利率曲線控制，長期利率面臨上升壓力。

不過山口的說法與現任日銀總裁黑田東彥的論點背道而馳，後者駁斥近期利率上揚的可能性，認為通膨升溫只是短暫現象。