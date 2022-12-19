舞台劇《明星養老院》主要演員范瑞君與網紅娘娘，近日在吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的中天《小明星大跟班》暢談舞台經驗，結果意外點燃吳宗憲的演員魂，他除了細數自己在國軍文藝中心演平劇的經歷，還幫娘娘設計新對白，一句話就讓在場所有人笑翻。

吳宗憲說，因為娘娘的型太好了，如果他是導演的話，一定會想盡辦法幫娘娘加台詞，「不管什麼場景、時間、情緒，他一亮相就問，『有吃的嗎？』越悲劇越有戲，保證讓觀眾鼓掌叫好」，超級無厘頭的提議，讓娘娘一時間愣住，不知如何接受。

身為泰國人的娘娘表示，當《明星養老院》監製王偉忠邀他演舞台劇，當然就要敬業熟背劇本才敢登場，沒想到正式開演時，一上台面對滿場觀眾，才發現舞台劇跟拍網路影片不一樣，網路是等影片完成，觀眾看完，才留言反應，但舞台劇的觀眾都是一秒給回饋，他台詞講完後，常惹得觀眾笑個不停，讓他沒辦法接下句詞，擔心會忘詞的他內心總忍不住想問：「你們到底笑夠沒有？」

吳宗憲以戲劇科班出身的背景分析舞台劇，「因為是現場，每一回的演出都不一樣，有時即使台 上發生意外，還得繼續演下去」，吳宗憲也注意到范瑞君的眼睛微微發紅，范瑞君透露某年演出前誤戴泡在清潔液中的隱形眼鏡，導致角膜灼傷、流淚不止，最後還是硬著頭皮戴墨鏡上場演出，至今眼睛還是比較敏感。

范瑞君也說舞台劇的魅力就是能跟觀眾零距離的面對面，「擁有讓人一往情深的魅力，能夠近距離讓觀眾跟著自己同步 呼吸，一起開心一起哭泣，演來特別觸動人心。」她接著表示，舞台劇演員除了基本功必須好，都要有隨機應變的能力，「我最怕在演戲時聽到觀眾席的手機鈴聲，一響起來震驚全場，不只觀眾不能入戲，演員也尷尬，可說是最厲害的劇場殺手。」

《明星養老院》將在12月23-25日 於台北國父紀念館演出，故事以明星失去光環後、從絢爛歸於平淡為主題，參加演出的明星們如楊烈、黃嘉千、郎祖筠、方文琳、洪都拉斯等人，都在劇中唱歌跳舞又演戲，唱得好聽也演得過癮。24日晚上聖誕夜特別演出，將為所有觀眾送上聖誕禮物，只有這一場可以看到監製王偉忠扮演聖誕老人，親自抽獎、送出10份豐富大禮包。