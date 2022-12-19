大陸自主設計建造、首艘面向深海萬米鑽探的超深水科考船「大洋鑽探船」，18日在廣東廣州市南沙區實現主船體貫通，標誌著大陸深海探測領域重大裝備建設邁出關鍵一步。

新華社引述中國地質調查局消息，大洋鑽探船隸屬於大陸自然資源部中國地質調查局，由中船集團第七○八研究所設計，中船黃埔文沖船舶有限公司建造，設計排水量達4.2萬噸，具備全球海域無限航區作業能力和海域超過1萬公尺的鑽探能力。擬配置10大類別先進的船載設備，形成涵蓋海洋研究全領域的9大實驗室，並首次配建國際一流標準的古地磁和超淨實驗室，總體裝備和綜合作業能力處於國際領先水準。

報導指出，作為支撐海洋強國建設的「國之重器」，大洋鑽探船的設計和建造，聚焦解決地球深部重大資源環境科學問題。經國內外150餘家單位共同努力，開展56項關鍵技術攻關，突破了水動力性能綜合優化、作業系統模組布置等10餘項關鍵技術，創新集成了兩大控制系統、岩心採集等8類作業系統及30餘個子系統組成的鑽採系統；具有油氣鑽探和大洋科學鑽探兩大作業模式，兼具隔水管和無隔水管鑽探作業方式。

據介紹，大洋鑽探船後續將開展上建區域搭載、設備安裝調試、碼頭試驗等工作，預計於2024年全面建成。大洋鑽探船建成後主要承擔國家重大科技專案和國際大科學計畫中的大洋科學鑽探任務，致力於打造國家深海戰略科技力量的重要裝備平台，推動深海科技再創高峰，全面提升認識、保護和開發海洋的能力，服務海洋強國建設。