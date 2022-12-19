國立花蓮高中4名學生包括潘柏熏、王道一、羅信安及王家恩，相繼參加全國自然科學競賽最高殿堂國際奧林匹亞競賽，從全台各校菁英脫穎而出，一路過關斬將獲得國手與全國選訓營一等獎殊榮，聖誕節前夕更收到確定保送錄取國立台灣大學的喜訊，成為學生與校方今年的最佳聖誕節禮物。

花中指出，潘柏熏經國際奧林匹亞物理科競賽全國選訓營第10名取得推薦後，錄取台大物理系；王道一在地球科學科競賽國手並膺世界銅牌取得推薦，錄取台大心理系；羅信安與王家恩於地球科學科競賽全國選訓營一等獎（前15名）取得推薦後，分別錄取台大大氣科學系與地質科學系。

潘柏薰說，自己高中3年除積極參與科展、奧林匹亞等競賽，並在學長定期舉辦的物理讀書會中獲益良多，最後透過奧林匹亞物理科全國訓營成績推薦進入台大物理系相當開心，但保送大學對他來說並不代表物理之路就此終結，而是一個讓他可以持續探索的寬廣世界的媒介。

王道一笑說，參加奧林匹亞地科競賽期間，壓力大到整夜沒時間睡覺，不僅痛苦，體力、腦力與心力也隨之耗盡，但最後品嚐到勝利果實的甜美，相當滿意，加上透過競賽管道，進入自己很有興趣的心理系，希望未來能善加運用競賽中學到的各種知識及附帶能力。

羅信安與王家恩則認為參加奧林匹亞地科競賽不僅可增加與外界溝通、接觸及交流、擴展視野的機會，過程中與對手切磋琢磨而激發潛能，最後藉此踏入心中夢想科系，未來大學將持續汲取相關知識，逐步完成自己的夢想。

花中表示，國際奧林匹亞競賽對選手來說相當繁複與辛苦，各學科先是從全國數千人至萬人的初賽，到近500人競試的複賽，再爭取前30名國手選訓營的資格，經選訓營2周培訓與測驗，最終才能錄取4至6名國手與前15名的一等獎，獲獎同學必須要展現高度耐力與意志力才能擊敗各校菁英。

花中表示，4名學子從國際奧林匹亞競賽獲得國手與全國選訓營一等獎殊榮，相繼取得推薦台大相關科系資格，並確定保送錄取，是今年校內首批台大錄取生，也是校方近年人數最多的一屆，實屬不易，期許他們進入台大後，能繼續厚植能力與實力，朝專業領域發展。