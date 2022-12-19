冬至是一年24節氣中的第22個節氣，是我國農曆最重要的節氣之一，命理專家柯柏成在臉書粉專中分享，冬至這天的習俗、禁忌與開運法，另外也特別提醒生肖羊，在12月份需注意溝通方面問題，要多花心力去進行，至於農曆六月出生的人在健康方面需多注意心血管疾病的問題，生肖牛則是將有貴人運要好好把握。

柯柏成指出，在上古時期是把冬至當作過年，所以才有民間俗諺「冬至大如年」的說法，依據易經的十二消息掛排列為地雷復這一卦，象徵一陽藏於地內，萬物將逐漸發生，這一天在地球軌道上到了遠日點的日子，晝最長、夜最短的一天，在這一天的子時23:00至隔日的01:00分靜坐，最能接收天地宇宙能量，因此冬至當天的行為就牽動著未來一整年的行運，需謹慎為之。

柯柏成說，冬至前一天本來就是曆法上的四離日，如果要謹慎一點，最好冬至前後三天都要當作是磁場轉換的關鍵，因此這段時間要盡量避免爭吵、避免到醫院探病或到墓地。

柯柏成提醒，今年的冬至在12月22日(四)上午11時23分交節氣，12月23日就進入臘月，因此這個月份生肖羊的就要注意和長輩或老闆的溝通，會比較需要花時間心力去進行，如果是農曆六月出生的朋友(不論生肖)，要多注意身體健康尤其是心血管疾病的問題，生肖牛的朋友將有貴人運要好好把握，甚至在事業上會有貴人幫忙財運，有長期慢性病的朋友也容易找到良醫治癒。

柯柏成提到，習俗上都要吃湯圓助運，但是怕胖的朋友可以試著改用下面介紹的換氣方式，這一天由於是天地磁場交接轉換，最適合換氣，可在家中拿吃剩的橘子皮燒烤，只要有點出煙就可拿這個橘子皮在家裡四處繞繞，燻廚房增財氣、燻客廳助事業貴人、燻書房則助文昌考運，開運也可以很生活，只要跟著天地磁場節氣去走。