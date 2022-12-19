阿根廷國家足球隊18日在卡達世界盃冠軍戰踢走法國隊，讓在這場大戰中上演帽子戲法的23歲法國王牌前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）相當失望，賽後他一臉惆悵地坐在球場上，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）下場不斷擁抱、安慰他，甚至在頒獎典禮上再度拉著他擁抱、說話，由於姆巴佩仍一臉木然，讓不少網友酸「離他遠點」，馬克宏後續也親自解答當時說了什麼。

「高盧雄雞」昨（18）日遇上腳法靈活、充滿創意的阿根廷時陷入苦戰，上半場遲遲找不到射門機會，連一次射正都沒有，讓阿根廷以2比0領先，下半場靠著姆巴佩1記點球及1次射門終於扳回2分，延長賽時姆巴佩上演帽子戲法，讓法國以3比3與阿根廷進入PK大戰，可惜法國仍在PK戰中以2比4落敗。

法國在卡達世界盃冠軍戰中落敗後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）下場安慰法國王牌前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，賽後姆巴佩一臉落寞地獨自坐在球場草坪上，影片中可見馬克宏從後方走向他，馬克宏彎腰輕拍姆巴佩的的頭，低下頭靠著他說話，姆巴佩的心情似乎沒有受到鼓舞，仍一臉木然地望著前方。這時馬克宏蹲下來輕拍姆巴佩的肩膀，並且持續對他說話，阿根廷23號門將馬蒂內茲（Damian Martinez）也上前安慰，兩名球員互相鼓勵，在馬蒂內茲離去後，馬克宏再度抓著姆巴佩的手臂，輕拍他的身體表達安慰。

Not the moment, mate: Mbappé and Deschamps both completely blank President Macron pic.twitter.com/bpOxpQOhD6 — Jeremy Vine (@theJeremyVine) December 18, 2022

法國隊18日在卡達世界盃冠軍戰中敗給阿根廷，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）走下球場安慰法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），阿根廷23號門將馬蒂內茲（Damian Martinez，著綠衣者）也上前安慰。（圖／美聯社）

法國隊18日在卡達世界盃冠軍戰中敗給阿根廷，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）走下場擁抱、安慰法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／美聯社）

後續頒獎儀式上，馬克宏再度抱著姆巴佩的頭對他耳語，畫面中可見姆巴佩2度拍了下馬克宏的手臂，不過臉上仍沒有一絲笑容。

Mbappe ignoring Macron, loving it! pic.twitter.com/2J7OmFwHRX — Sajjad Khan (@drsajjadkahn) December 18, 2022

馬克宏拉著姆巴佩安慰的畫面引發部分網友猛烈批評，認為他動機不單純，有人根據兩人的互動認為，當時姆巴佩是想叫馬克宏「離我遠一點」，有網友留言，「姆巴佩想要擺脫馬克宏，但他不讓他走」，有人說馬克宏想要姆巴佩有些回應，但姆巴佩連對到眼都沒有。

法國隊18日在卡達世界盃冠軍戰中敗給阿根廷，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在頒獎儀式上安慰法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／路透社）

後續馬克宏接受法國媒體「RMC Sport」訪問時表示，「我告訴他他只有23歲，他是世界盃的頂級射手，他已經贏得一座世界盃，他也闖進了決賽，我和他一樣難過。」

Emmanuel Macron, à propos de Kylian Mbappé: "C'est un très grand joueur"#ARGFRA pic.twitter.com/KIlNtMVhEb — BFMTV (@BFMTV) December 18, 2022

「我告訴他他讓我們非常驕傲，但最後我們輸了，我們已經這麼近了，這就是運動。」

「姆巴佩、整個團隊的成就相當非凡，姆巴佩是偉大的運動員，但他還年輕。」