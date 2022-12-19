德國工會團體Verdi在周日敦促亞馬遜(Amazon)在德國的倉儲員工，在未來幾天支援罷工，以抗議工資問題。工會也希望藉此干擾亞馬遜在聖誕節前的業績表顯。德國為亞馬遜的海外第一大市場，規模僅次於美國。

工會指出，為了回應加薪落後於通膨的問題，已經呼籲德國的七個配送中心員工，可在未經同意之下就放下工作，並輪流地在不同地點舉行罷工。

亞馬遜則表示，罷工只影響到德國20個物流中心的其中幾個。

工會Verdi自從2013年以來就在亞馬遜德國發動罷工，以抗議低薪和惡劣的工作條件。

亞馬遜說，輪流罷工將阻礙該公司管理階層的準備因應工作。在德國，亞馬遜不承認集體談判協定，表示所有物流中心的員工在九月都已獲得加薪。此外公司表示，已為員工支付了豐厚的薪水，並為他們提供了福利和培訓機會。「包括獎金在內，起薪每小時增加13歐元，兩年後平均每人每年的毛薪將超過3.5萬歐元」。

Verdi則表示，比起德國其它擁有集體談判權的公司，亞馬遜員工每年少賺數千歐元。