帝圖(6650)第3季營收0.29億元，主要來自夏季藝術拍賣會收入，「帝圖藝術拍賣會」將於12月24日至12月25日舉辦秋季拍賣會，此次拍賣會將分為「古董珍玩」、「現代與當代藝術」及「近現代及古代書畫」三大專場，拍品數量共計617件，提升第4季營收動能。

帝圖藝術拍賣會於台灣積極推動書畫藝術收藏風氣，歷經藝術史美稱的「渡海三家」書畫精品推介，將大風堂張大千、白雲堂黃君璧、寒玉堂溥心畬作品推介納入世界藏家規畫之中，又將「曠代草聖于右任」書法作品加入亞洲區典藏之列，現今又增加渡海學者書家台灣大學中文系的「傳說」臺靜農書畫作品亦得諸多華人藏家青睞。

本次帝圖藝術呈獻「再續大風堂秘藏」，囊括作品張大千「摩登仕女」圖重量領銜，引領大家一起進入大千先生「摩登」的中國書畫世界，專題中亦再次推出重要大風堂自用印。此次拍賣焦點另有「藝苑宗師，蔚為國光—台北重要藏家」專題，徵集到1982年大千先生獲頒「中正勳章」最高榮譽同年之作。

另外有「揚州八怪及法書四家」、「湘鄉曾氏 萬石堂珍藏」、「丑輝英委員、羅淑琴女士珍藏溥儒書畫」、「渡海三家專區」等書畫精品專題。本次秋拍古董專場焦點為「清中期 翡翠冰種觀音一對併Cartier典藏原裝盒」，以及盛大推出「吉祥頌音─重要私人造像典藏」專題。現代與當代藝術專場此次秋拍徵集「名家齊聚，以藝弘願─台灣重要藏家舊藏」專拍。