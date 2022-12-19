FC-31戰機真正突破的是什麼？

FC-31「鶻鷹」5代隱形戰機俗稱殲-35，盛傳它將上中方新航母。今年7月曝光的第一張高解析照顯示，它和F-35一樣，採用了前開式座艙罩。據說這架編號35003的灰色戰術塗裝戰機是第二架原型機，座艙罩配置類似美國海軍陸戰隊的短場/垂直起降F-35B。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）18日報導，FC-31和F-35B機身上半部都和座艙罩的後部融合，而F-35B會這樣設計，是由於駕駛艙後面需要一個升力風扇，以供垂直起降所致。然而，FC-31和F-35B不同，就目前所知，它並不是短場/垂直起降戰機。相關報導顯示，它將利用「福建」艦的電磁彈射系統起飛。而中方媒體則不斷吹捧，說FC-31是美國航母艦載機F-35C的對手。先前報導刊出的影像顯示，FC-31 有通常用在彈射起飛上的前起落架，

而國防記者查科（Joseph Chacko）指出，中方可能決定，要充分利用內部空間，好讓FC-31盡量搭載燃油。他認為，機上儲油能力舉足輕重有兩個原因，一是傳統海域廣大，作戰半徑大，二是「5代戰機若要保持隱形，就不該外掛油箱。

而在發動機方面，3款F-35採用的都是普惠（Pratt & Whitney）F135單引擎，最大推力可達191.3kN。相對的，FC-31採用的則是雙引擎，已知除了俄製的RD-93，也就是米格（MiG）-29使用的發動機外，還有陸製的渦扇系列發動機。

F-35B戰機

第一版FC-31原型用的是RD-93發動機，最大推力為84kN，意味兩具推力雖可達168kN，但遠不如F-35。