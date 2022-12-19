大陸官媒人民日報19日文章表示，2023年大陸有就業總量壓力和結構性矛盾並存的現象，大學畢業生規模預計再創新高超過1,150萬人，要支持發展吸納就業能力強的產業和企業。

該文章指出，大陸就業總量壓力和結構性矛盾並存，要落實落細就業優先政策。2023年大學畢業生規模預計超過1,150萬人、再創新高，要支持發展吸納就業能力強的產業和企業，把促進青年特別是高校畢業生就業任務擺在更加突出的位置。

文章表示，大陸社會總供給充足，糧食、能源保障有力，物價穩定有基礎，不會對總體政策形成掣肘，但也要及時有效緩解結構性物價上漲給部分困難群眾帶來的影響。

對於此前中央經濟工作會議強調明年要堅持穩字當頭、穩中求進，人民日報指出，大陸經濟具備合理增長的條件，通過努力，能夠在提高品質效益的基礎上，推動經濟運行整體好轉，促使經濟增長達到潛在增長水平。