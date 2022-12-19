南韓年末音樂盛會「KBS歌謠大祝祭」於本月16日盛大展開，而今年2022的主題為「Y2K復古風」，因此無論是新女團還是出道多年的女團都使出全力精心打扮，並cover前輩們的經典名曲。其中，女團ITZY中的人氣成員有娜便打扮成性感女神李孝利當年的模樣，而火辣的身材也立即成為焦點。

ITZY中的人氣成員有娜在今年的「KBS歌謠大祝祭」中，打扮成性感女神李孝利的模樣並cover李孝利的經典歌曲《U-Go-Girl》，令粉絲們驚艷不已。而在公開的影片中，只見有娜穿上粉色格紋短版襯衫，裡面搭配白色BRATOP，下半身則穿上當年十分流行的低腰牛仔褲及尖頭高跟鞋，大秀纖細又結實的性感水蛇腰，並跟著音樂扭腰擺臀，超火辣的S曲線立即吸引眾人注意。

網友紛紛大讚「真的太誇張了，有娜不僅臉蛋漂亮，就連身材都讓人瘋狂」、「她的身材太完美了」、「這影片可以重複看好幾遍」、「這才是真的0贅肉身材」、「線條太美了」、「有娜美瘋了」、「又甜又辣」影片公開短短2天便吸引超過29萬人點閱觀看，並在網路上瘋傳。事實上，有娜自ITZY成員身分出道以來便以甜美臉蛋、火辣身材備受矚目，2019年還曾入選在世界百大美女（TC Candler）的行列中，人氣不容小覷。