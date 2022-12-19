即將卸任的台北市長柯文哲將備戰2024選戰，敲定新一波人事布局。傳出柯文哲向黨內要角宣布，黨祕書長將由北市公務人員訓練處處長、國際事務委員會執行長周台竹接任，競選總統辦公室主任則由北市社會局長周榆修出任，但名單未見因論文抄襲案請辭立委蔡壁如。柯文哲今表示，秘書長還在徵詢階段，並強調蔡壁如未來會有角色，「一定會有的啊，她還是戰鬥力最強」。

柯文哲19日在台灣燈會「在台北發光」受訪指出，黨團主任當然要找人，因為現任主任陳琬惠去當立委，補高虹安的位置，自己現在也沒有競選辦公室，最多是基金會或智庫執行長，根本沒有競辦，至於秘書長現在還在徵詢階段，「不要把這種草案拿出來講得天花亂墜」。

而是否有周榆修、周台竹徵詢？柯文哲說，重點不是徵詢他們，常常是要徵詢其他人大家看法。

不過，由於名單沒有蔡壁如，被解讀兩人有心結，柯文哲說，這倒是簡單，蔡壁如要先解決論文問題，她也在做一個很龐雜的工作，如果要用她的論文來作標準，那現在電腦很發達，如果說她論文涉及抄襲，用她論文當標準，「我看吼，大概沒幾個會過關」，所以蔡壁如最近先在忙這件事，等她忙完再處理其他事情。

至於未來黨中央會有重要角色交付給蔡壁如？柯文哲表示，「一定會有的啊，她還是戰鬥力最強」，只是她現在要先把她的論文問題解決。另外，傳出黨內會議找來蔡壁如，柯文哲不開心撂話稱2024不會有蔡壁如的角色，柯秒回「這一定是謠言。」

周台竹受訪時表示，柯文哲確實有提到這件事，但自己現在為止沒有看到白紙黑字的東西，看到媒體報導有這項人事的宣布，他當公務員一輩子，如果長官需要自己不管做什麼任務，會盡量完成。他坦言，過程中會與柯文哲解釋，有些事情他並沒有這麼專業，能不能做得好必須由長官裁定。

是否將協助柯文哲安排出訪？周台竹說，在外交方面做了一輩子外交人員，這方面有一些想法，如果柯文哲未來要出訪，他認為自己的專業柯文哲是有幫助的。