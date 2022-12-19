新北市消防局辦理36小時不間斷救援演練。（新北市消防局提供）

新北市消防局辦理36小時不間斷救援演練。（新北市消防局提供）

新北市消防局辦理36小時不間斷救援演練。（新北市消防局提供）

新北市消防局辦理36小時不間斷救援演練。（新北市消防局提供）

新北市消防局為強化快搜部隊城市搜救量能，於12月17至19日至消防署竹山訓練中心辦理「111年度快搜部隊36小時不間斷救援演練暨複訓｣，訓練動員34名特搜人員及69名義消特搜人員外，並結合42名外部專家（10名醫師、4名獸醫師、20名護理師、2名重機械專家、2名心理諮商師、緊急醫療救護人員4名），共145名人員共同參與本次的移地動員訓練，培養團隊合作默契。

本次演訓分為「動員集結」及「搜救行動」兩階段，動員集結階段內容包含人員報到、醫療評估、裝備點檢整備、行前簡報等動員集結程序；執行搜救行動階段包含各工作場地的救援評估，人命搜索、救援、支撐、破壞及各式倒塌建築物評估作業，並採用真人擔任傷患模擬受困的待救者，以貼近搜救現場所遭遇到的狀況。

訓練過程中，邀請消防署特種搜救隊交流「國際人道救援登機實務｣、｢特種搜救隊能力分級評測經驗」與｢城市搜救隊協調中心開設作業」，以提升第一線搜救人員，指揮協調作業機能，有效率的展開搜救行動。

據民國1994至2021年統計資料顯示，台灣每天平均約發生100次地震，每年觀測到的地震約落在2萬到4萬個，有感地震有700至2000餘次，而規模6.0以上的地震每年平均3次。今年9月18日下午2時44分台東池上發生規模6.8強震，全台有感，釀成1死且上百人受傷，更造成花蓮玉里鄉民宅倒塌，高寮大橋斷成多截，災情怵目驚心。

新北市消防局長黃德清表示，新北市快搜部隊身為國家重型搜救隊，除了擔任國內各項災害搶救任務，並肩負「國際人道救援任務輪值｣工作，透過平時整備訓練，整合各方資源，逐步建立精實的搜救團隊，一直是快搜部隊致力的目標。期盼透過每一次的演訓過程中，逐步建構完善的救援能量，以期成為在災害發生時，成為新北市民及國家人民安定的救災力量。